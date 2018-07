© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un “pensierino di Pasqua” di millecinquecento euro. Un’estorsione bell’e buona, con conseguenti minacce, ai danni dei due fratelli Massimiliano e Alberto Marra, imprenditori di Galatina e attivi anche nel territorio di Gallipoli con due attività distinte: l’istallazione e gestione di slot machine e il noleggio con e senza conducente di furgoni, autovetture, e veicoli leggeri e pesanti.Il reato di estorsione, aggravata dal metodo mafioso, è contestato a Vincenzo Rizzo, Rodolfo Franco, Davide Quintana e Tommaso Danese, ritenuti i responsabili di un’estorsione perpetrata ai danni dei due fratelli Marra, legali rappresentanti della Trust Max. De.Mi.An. e della Trust New Age, e avvenuta intorno al 27 marzo del 2016.Una vicenda estorsiva emersa dalle indagini compiute dai carabinieri sulla base delle intercettazioni e dei riscontri emersi dalle dichiarazioni rese da due collaboratori di giustizia. Il pensierino pasquale che consisteva in una somma di denaro pari a 1.500 euro, secondo quanto accertato dagli inquirenti, sarebbe stato consegnato, ancorché preventivamente concordato con il presunto capo clan Vincenzo Rizzo, nelle mani di Davide Quintana.Una somma di denaro che però sarebbe stata ritenuta da Tommaso Danese assolutamente esigua, e che sarebbe stata successivamente da rimpinguare, durante il periodo estivo, con “somme ben più cospicue” da elargire a fronte dello svolgimento dell’attività di noleggio, svolta su Gallipoli, attraverso l’attività Ape Street Food Srl, della quale Massimiliano Marra, legale rappresentate e socio dell’attività, detiene una minima percentuale delle quote.Si tratta di un’attività di noleggio di autoveicoli utilizzati per il trasporto dei turisti sui quali in diverse occasioni, durante normali controlli stradali eseguiti dai carabinieri della compagnia di Gallipoli, i militari dell’Arma avevano contestato violazioni delle norme sulla circolazione stradale.Ma dalle indagini condotte dagli inquirenti, e da quelle soprattutto strettamente legate all’estorsione subita nella primavera di due anni fa, era emerso ben altro, secondo quanto riferito dai due collaboratori di giustizia ascoltati nel 2011, 2015 e poi nel 2016: i due fratelli Marra erano due imprenditori operanti nel settore della macchine da gioco illegali, espressioni del clan Coluccia di Galatina, che deteneva, secondo quanto sostenuto dai due collaboratori, quote occulte nelle due imprese.In particolare, i due fratelli operavano nel settore dei videogiochi e delle slot machine con l’appoggio dei clan della criminalità organizzata che permetteva agli imprenditori di installare le macchinette nelle proprie zone di competenza, percependo indebitamente dagli imprenditori, come contropartita, delle somme di denaro mensili.