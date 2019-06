Il pasticciotto arcobaleno per celebrare il Gay Pride

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il maestro pasticciere Angelo Bisconti, titolare della pasticceria Chery di Campi Salentina torna a stupire. Questa volta con un nuovo pasticciotto per festeggiare l’anniversario dello svolgimento del prime Gay Pride, a New York, il 28 giugno del 1969.«Questo pasticciotto - dice Bisconti - ripropone i colori dell’arcobaleno e il 28 giugno lo manderò a Milano, in una teca di resina e poi anche a New York, attraverso il circolo leccese di Arcigay. Gli ingredienti sono pasta frolla con all’interno crema ai frutti di bosco, i colori sono in classa di zucchero».