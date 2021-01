Otranto, rombi e tracce di ruote tra i tesori naturali. «Il parco naturale diventa una pista per motocross»

Il rombo a squarciare il silenzio della campagna si sente a centinaia di metri. Questione di pochi secondi e il boato è a un passo dal sentiero. Un gruppo di appassionati di motocross sbuca improvvisamente dietro un cespuglio di lentisco, sgommano sui tratturi, le antiche mulattiere di epoca romana. Le motociclette artigliate sono arrivate in pochi secondi e altrettanto rapidamente sfrecciano via. Il rombo è di nuovo lontano e ritorna la quiete. In fondo c'è il mare argentato e si staglia la sagoma del faro della Palascia.



Siamo all'interno del parco naturale regionale Costa Otranto - Santa Maria di Leuca e bosco di Tricase, una perla naturalistica che si estende per 31 ettari a Sud-Est del Salento. La presenza di moto da cross all'interno dell'area protetta è in aumento negli ultimi anni. Un fenomeno illegale. Nessuna attività a motore è infatti consentita nell'area, che presenta un habitat estremamente sensibile dal punto di vista della flora e della fauna. Il passaggio delle moto può scompensare quel delicato equilibrio, spaventare la fauna, danneggiare la flora e mutare la morfologia della zona.

Ed è proprio quello che sta accadendo. Francesco Chiappalone, biologo e guida ambientale escursionistica, organizza passeggiate nel parco e sono anni che assiste alle incursioni dei motociclisti: «Dal punta di vista ambientale c'è un danno alla fauna selvatica causato dal disturbo acustico - spiega Chiappalone - facciamo un esempio: ci sono molti uccelli migratori e molti rapaci che scelgono questa zona per nidificare. Quei rumori così intensi possono scoraggiare gli uccelli a scegliere nuovamente il parco come zona di riproduzione. Poi c'è un danno enorme alla morfologia del terreno - prosegue la guida - il continuo passaggio con le ruote lascia dei solchi sui sentieri e in quelle fenditure si incunea l'acqua piovana che accelera l'erosione del terreno. All'interno del canyon di Porto Badisco hanno scavato un solco così grande, all'interno di una antichissima mulattiera, che attualmente il percorso è impraticabile. Inoltre, è una zona archeologica a cielo aperto».

In alcuni sentieri i solchi sono così grandi che gli operatori del parco sono costretti a intervenire portando della terra per riempirli, livellarli e renderli nuovamente praticabili al passeggio. Quest'anno l'ente parco ha comprato una sedia trekking per disabili, in modo da offrire delle camminate accessibili alle persone con handicap, ma è stato impossibile utilizzarla per le condizioni di alcuni percorsi. Poi c'è una questione di sicurezza per i fruitori regolari dei sentieri: camminatori, ciclisti, passeggiatori a cavallo (per quest'ultimi è particolarmente rischioso perché i cavalli sono terrorizzati dal rombo delle moto). «Corrono così veloci che è un problema scansarli. In alcuni casi ci stavano arrivando addosso - continua sempre Chiappalone - l'illegalità di quest'attività crea anche un danno all'immagine del parco, così come al turismo del territorio. Nei trekking che organizzo partecipano molti turisti, pagano convinti di fare un'escursione in un'area naturalistica, poi si vedono sfrecciare decine di moto da cross. Ovviamente restano sbalorditi. Chiedono come sia possibile. C'è una sensazione di impunità verso questo fenomeno».

Alcuni si spingono fin sopra la cava di bauxite. Lì, in un equilibrio naturalistico fragilissimo, i danni causati dai solchi sono ancora più evidenti e rischiano di cambiare il paesaggio di uno degli scorci più suggestivi del Salento. Alcuni motociclisti postano tranquillamente su Facebook le fotografie che li immortalano in sella proprio in cima alla cava. L'impunità di cui parla la guida ambientale è però alimentata da un problema: non è semplice identificarli. Le loro moto sono sprovviste di targa perché si tratta spesso di mezzi da competizione che potrebbero circolare esclusivamente sulle piste. Vengono così eluse le fototrappole, dispositivi pensati dai responsabili dell'ente parco per arginare il problema. Non solo.

Anche i carabinieri-forestali sembrano avere le armi spuntate contro questo fenomeno, come afferma una fonte confidenziale. «Il problema è noto ma ci sono delle situazioni che rendono complicata la contestazione degli illeciti. I motociclisti circolano nell'area protetta soprattutto i fine settimana, con mezzi privi di targa. Hanno casco e tuta e così diventa ancora più difficile identificarli». I carabinieri-forestali hanno provato a fermarli ai varchi di accesso al parco ma forzano addirittura i posti di blocco e schizzano nell'area protetta, al cui interno una Fiat Panda della Forestale può fare poco per raggiungere una moto da cross. Lo conferma la stessa fonte: «Non si fermano all'alt e forzano il posto di blocco, anche se posizioniamo le macchine di traverso, poi una volta dentro sono irraggiungibili». L'unica volta in cui qualcuno è stato identificato risale ad agosto 2016, quando è stata organizzata una gara con 103 partecipanti e un pezzo del tracciato si snodava per otto chilometri in strade sterrate e sentieri all'interno del parco regionale, con i percorsi segnalati con nastri di plastica e frecce di vernice rossa dipinta per terra. Organizzatori e partecipanti furono segnalati all'autorità giudiziaria ed è in corso un processo per danneggiamento del soprassuolo in area protetta e danneggiamento di bellezze naturali. Da allora nessuno motociclista è stato più pizzicato all'interno della zona protetta, nonostante sfreccino ogni fine settimana nel cuore di un gioiello naturalistico.

