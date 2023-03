Il paracadute non si apre, muore l'avvocato Pani. Era originario di Lecce

In un incidente con il paracadute è morto sabato pomeriggio un noto avvocato torinese, originario di Lecce, Giampiero Pani, 63 anni, marito della consigliera comunale di 'Torino Bellissima', Silvia Damilano.

Lancio da 4mila metri

Pani stava facendo un lancio con degli amici dallo Sky Dream Center di Cumiana (Torino). Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, il paracadute non si sarebbe aperto regolarmente dopo che Pani si era lanciato da 4mila metri di quota.

Chi era

Pani era nato a Lecce nel 1959, ma si era trasferito a Torino quando aveva appena sei anni, nel 1965. Da qualche anno aveva esordito come scrittore e nella biografia che si legge sul suo sito internet scrive di sé: "Raro caso di avvocato dalla personalità timida e ritrosa, avrebbe preferito omettere informazioni biografiche, oppure darne di false o irrilevanti. Tuttavia, nel rispetto del Lettore, si fa forza e qualcosa qui confessa: di amare il volo – aliante, paracadutismo – e il volo pindarico – da Orazio ad Ariosto, ma anche tutti gli altri, da Omero a Paolo Conte; di avere molto viaggiato in luoghi remoti, a ciò costretto da misteriosa forza anancastica, o forse da un’infanzia difficile; di dedicarsi alla produzione letteraria a bordo del tram numero 15, nel tragitto tra casa e ufficio; di sentirsi estraneo rispetto ai tempi moderni, che hanno condannato a morte il punto e virgola. Dal 1965 è ospite di Torino e da allora è in perenne duello con la sua bellezza e la sua insidiosa malinconia: città che graffia e carezza. Sogna di diventare un tusitala, come fu Robert Louis Stevenson per gli amici di Samoa. Ha due figli adolescenti, un maschio e una femmina, uno più bello dell’altro, ragione di vita. Tutto il resto, al confronto, non merita menzione".

Il dolore sui social

Tra i tanti messaggi di cordoglio che affollano i social network, quello dell’Aero Club Torino, di cui Pani era socio.