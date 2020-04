«Il nostro cuore nel Salento»: le storie dei turisti del Nord pronti a tornare

Un pezzo di cuore è qui: i turisti del Nord Italia più affezionati non mettono certo nel cassetto il sogno dell'estate nel Salento, che di fatto è la loro seconda casa. Alla vigilia della Fase 2 dell'emergenza Covid, seppur con tante incertezze, sono desiderosi di tornare. Ecco le loro storie in arrivo da Milano, Bergamo, Como: i territori dove il virus ha colpito più duramente e la voro voglia di ripartire.



Como

IL NOSTRO CUORE A GALLIPOLI, PRONTI A TORNARE

Sì, viaggiare, nonostante tutto. E ricominciare a vivere. Da trent'anni la famiglia Pavese, di Como, trascorre le vacanze a Gallipoli. Un pezzo di cuore lontano 1.160 chilometri a cui sperano anche per quest'estate di ricongiungersi. Un amore iniziato per caso quando il villaggio la Masseria, di cui ormai sono clienti abituali, era ben diverso da oggi.

Papà Piero, mamma Marina e la figlia Giulia sarebbero dovuti tornare per tre settimane il prossimo maggio come di consueto per il loro soggiorno in casetta, sempre la stessa fronte mare; in quel luogo che ormai sa di casa, che hanno visto evolversi, e dove custodiscono ricordi, amicizie fraterne, affetti, racconti e sogni. A causa delle limitazioni imposte, per ora probabilmente fino alla fine maggio, sono stati però costretti a spostare la prenotazione. Ma non demordono. «Di solito facciamo un paio di settimane a maggio e poi torniamo a settembre, quest'anno purtroppo maggio salterà, abbiamo dunque spostato per fine agosto, inizi di settembre. E quasi certamente torneremo anche per la settimana di Natale».

La voglia di viaggiare è tanta; e sentirsi costretti in casa è una sofferenza soprattutto per chi è abituato a spostarsi, a sentirsi cittadino del mondo. Il signor Piero ora in pensione ed ex dirigente d'azienda normalmente era solito, insieme alla sua famiglia, spendere tutte le ferie disponibili viaggiando, dividendosi tra Italia ed estero. «Abitualmente facciamo due puntate a Gallipoli al Camping e un paio di settimane alle Canarie a dicembre e poi Grecia, Spagna ed altre mete. Quest'anno, appena avremo certezza dei provvedimenti varati dal Governo e della possibilità degli spostamenti, ci orienteremo verso altre destinazioni italiane».

A 63 anni il signor Piero ha energie da vendere: volontario della Protezione civile, in questi due mesi ha dato supporto alla sua città insieme ai colleghi. «La situazione è molto difficile, a Como città per fortuna non tragica; ma c'è tanto da fare, abbiamo lavorato per distribuire mascherine, viveri a chi ne ha bisogno, tablet e supporti informatici ai ragazzi per poter studiare e tanto altro. C'è desiderio di riscatto e di uscire, di vivere. Non appena si sbloccherà la situazione anche tanti miei amici vorranno subito tornare a viaggiare e lo si farà per un bel po' di tempo in Italia per sostenere questa nostra fondamentale economia turistica nazionale e i luoghi che amiamo».

(Rita DE BERNART)



Milano

IN CAMPER VERSO LA PUGLIA PER NON SENTIRCI PRIGIONIERI

Una vacanza in camper o in roulotte è simbolo di libertà e spensieratezza; è una filosofia di vita, un modo di godere anche il viaggio e non solo la meta, di percorrere lunghe distanze scandendo senza vincoli i tempi delle pause, delle soste e dell'andare. Chi ama questo tipo di turismo, ama essere indipendente ed esplorare nuovi posti e nuove prospettive e difficilmente si abitua all'idea di non poter uscire da ristretti confini. E per questo Alberto Stella, commercialista, non ha smarrito fiducia e speranza e non ha smesso di pensare alla possibile villeggiatura al mare anche in questo particolare momento di crisi e blocco totale delle attività. E quest'anno nel mese di agosto verrà in Puglia con la sua roulotte, a Gallipoli presso il Campeggio La Masseria, nonostante le difficoltà e le paure che il tempo che stiamo vivendo si porterà dietro a lungo.

O almeno questo è ciò che è nei suoi programmi e nella speranza collettiva dei suoi cari, della moglie Lorella e della figlia Michela. La famiglia Stella vive a Milano, nel cuore pulsante del nostro paese oggi così duramente colpito dall'emergenza Covid. «Non è facile dice - vivere prigionieri in quarantena per tante settimane, mesi, in un appartamento dalle cui finestre raramente entra il sole». Pensare positivo è un obbligo e si spera di tornare presto a viaggiare; nelle prossime settimane dovrebbero arrivare indicazioni precise sui tempi e le modalità consentite per gli spostamenti tra regioni, ma pur tra tante incertezze e perplessità intanto si cerca di mettere al sicuro la possibilità di fare le ferie. «Ancora non è chiaro in verità se e da quando ci si potrà spostare fuori regione, nel dubbio abbiamo opzionato le date e siamo fiduciosi e propensi se poi non dovesse esser possibile si vedrà». Un minimo di tranquillità in più rispetto alle possibili limitazioni che saranno imposte viene proprio dalla tipologia scelta. «La vacanza in roulotte e in un villaggio molto grande consente di rispettare meglio una serie di precauzioni e distanze. Dopo tanto tempo chiusi in casa se anche ci dovessero proibire di andare al mare o di fare altre attività è certo più piacevole immaginare di passare il tempo e le giornate di agosto in uno spazio ampio e immerso nel verde, dove passeggiare, andare in bici, prendere il sole sulla sdraio nella nostra piazzola o fare il nostro barbeque». Ci vediamo ad agosto dunque, se Conte vuole.

R.D.B.



Bergamo

LA VOGLIA DI RICOMINCIARE PASSA DA UNA VILLA A OTRANTO

Appena sarà possibile spostarsi, in molti sono pronti a venire ad Otranto. Turisti affezionati, innamorati dei luoghi, che non rinuncerebbero mai alla loro vacanza in Salento. Ma anche loro amici che desiderano tanto evadere dalla situazione attuale in un futuro, si spera, prossimo. È il caso di Giancarlo Mauri, in piena zona rossa, che vive a Como e lavora a Bergamo. «Qui abbiamo vissuto e, per molti versi stiamo ancora vivendo, una situazione tragica e difficile, ma ci è rimasta la voglia di ricominciare». Mauri racconta di una situazione complicata. «Una situazione difficilissima, tremenda, all'inizio totalmente sottovalutata. Sono tifoso dell'Atalanta e quindi sono andato alla famosa partita Valencia-Atalanta, a pensarci adesso è facile comprendere che si è trattato di un rischio enorme, ma allora non solo non ci abbiamo pensato, ma era anche il culmine di una stagione unica per il nostro club calcistico». Tanti i momenti più duri in quel triangolo maledetto. «Ma andando al lavoro a Bergamo (Giancarlo si occupa di fisioterapia e riabilitazione, ndr) ho visto la tremenda immagine dell'esercito che caricava le bare da Bergamo per portarle verso i forni crematori perché da noi non c'era più posto».

Ora è il momento di pensare al futuro, per quanto possibile. E il futuro assume le forme del Salento, delle vacanze, della speranza di tornare a un barlume di normalità. «Se tutto andrà bene (speriamo), le riaperture per i viaggi interregionali ci saranno da giugno. Per sicurezza ho chiamato il mio amico Sandro ad Otranto dove alloggio quando sono in vacanza per prenotare a luglio. Di solito vado nella sua struttura (un affittacamere attaccato al centro storico), ma gli ho anche chiesto di trovarmi un appartamento spazioso, verrò con mia figlia Viviana e la mia compagna Najat. Non amo andare in posti affollati per cui non credo di rinunciare a nulla, il programma è quello di prendere un appartamento grande e poi uscire da soli in barca evitando le zone affollate. E molti miei amici hanno la stessa intenzione».

Le richieste, infatti, che stanno di nuovo, per fortuna, arrivando ad Otranto, includono una vecchia formula che, paradossalmente, era entrata in crisi, quella della case vacanze. Per essere sicuri, infatti, in molti sono tornati a chiedere di nuovo questa tipologia di offerta che permette ad una famiglia di stare insieme in vacanza, senza dividersi nei vari alloggi di un hotel.

(Elio Paiano)



Bergamo

PORTO CESAREO, ASPETTACI: PROVIAMO A RINASCERE

«Porto Cesareo verrò da te. Io alle mie amate vacanze estive salentine ed allo splendido Jonio non ci rinuncio. Ecco perché con famiglia ed amici, abbiamo confermato la nostra casa per l'estate 2020. Naturalmente emergenza covid19 e decreti permettendo». Un sospiro forte che corre sul telefonino, un sorriso che rompe il silenzio, e poi come un fiume Monica Perrone, origini chiaramente salentine ma nata e residente a Dalmine, paesone di oltre 23mila abitanti in provincia di Bergamo, nel mezzo dell'epicentro dei contagi, racconta tra paure passate e presenti, un futuro diverso che possa avere il gusto di relax e spensieratezza. «Non è facile per una bergamasca, trovatasi nell'epicentro del Coronavirus, raccontare un'esperienza che, credetemi, ha stravolto e cambiato la vita a tanti. Bergamo è stato il cuore del contagio». Ben 45 giorni d'inferno. «Sì, proprio così rincara -. Ora capite perché sarà importante staccare e farsi una vacanza. L'aver vissuto la morte di parenti ed amici senza nemmeno un saluto, un abbraccio o un doveroso funerale, è la cosa più terribile che possa capitare». Ed ora? «Giorno dopo giorno i contagi ed i morti diminuiscono e noi proviamo a tentare di vedere una luce nel buio che all'improvviso ha oscurato la nostra vita. È tempo di ripartire, di rimettersi in moto, per non avere problemi maggiori, sia a livello economico, sia sociale, sia culturale. Bisogna rinascere, seppur con le dovute precauzioni per tutti e per tutti i settori».

Poi il pensiero atterra in Salento. «Le vacanze estive 2020 saranno diverse ed anomale? Certo, ci sarà meno gente che si sposterà, un po' per paura, un po' per problemi economici, un po' perché le aziende ad agosto non concederanno le classiche chiusure annuali e le ferie ai dipendenti dopo una chiusura forzata di oltre 45 giorni. Non si avrà lo spostamento massiccio degli anni scorsi, potrebbero esserci ferie scaglionate tra luglio, agosto e settembre, ma sono certa che saranno come sempre indimenticabili». Infine un appello: «Alla gente solidale e buona del sud, che ha sicuramente timori per l'accoglienza del turista del nord, soprattutto della Lombardia, consiglio di avere pazienza e serenità. Tutti ci auguriamo che per luglio ed agosto si riesca a comprendere e vivere in modo tranquillo e godersi almeno una vacanza».

(Francesco De Pascalis)

