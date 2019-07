Il mare si tinge di marrone, le analisi Arpa: «Si tratta di alghe in fioritura»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente ha diramato il risultati dei prelievi di acqua e abbia effettuati qualche settimana addietro quando in località Scalo di Furno, una grande macchia di colore giallo brunastro, ha colorato lo specchio d'acqua dell'intera baia di Porto Cesareo. Come peraltro già accduto lo scorso anno, era il 24 agosto del 2018, e come peraltro già ampiamente annunciato da "Quotidano" nei giorni scorsi il fenomeno è da circoscriversi a fenomeno naturale del mare trattandosi a tutti gli effetti, come da esami bologici, di alghe. In una nota è stato il primo cittadino di Porto Cesareo Salvatore Albano ha ufficializzare qualche minuto addietro il risultato. «L'ARPA Puglia ha comunicato in data odierna il risultato dei prelievi effettuati nel mare di Porto Cesare, precisamente in località Scala di Furno, concludendo che i campioni sono caratterizzati da fioritura di microalghe ascrivibili alla specie "Margalefidinium c.f. Polyrikoides". Il fenomeno di questa grossa macchia scura quindi può essere associato a colorazione giallo-brunastra delle acque, visibili ad occhio nudo». Poi la cslusione assolutamente rassicurante del sindaco. «Non sono riportati effetti nocivi sulla salute umana».