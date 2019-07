Il mare si tinge di marrone davanti agli occhi dei bagnanti: sospetto sversamento di liquami

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diverse pattuglie della Guardia costiera hanno raggiungo Porto Cesareo per un sospetto sversamento in mare di liquami. Sul posto anche i carabinieri forestali e i tecnici dell'Arpa.Lo specchio d'acqua davanti alla spiaggia libera, in località Scalo di furno, infatti, si è improvvisamente colorato di marrone, davanti agli occhi allarmati dei bagnanti che, numerosi, affollavano il litorale in quel momendo.Aggiornamenti nelle prossime ore.