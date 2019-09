Il maltempo sferza il Salento: strade inondate. Un albero si abbatte sulla statale. Fulmine incendia una casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la provincia di Taranto e la Murgia, l'annunciata ondata di maltempo è arrivata anche sul Salento. Temporali e forti venti stanno causando non pochi problemi alle città e lungo le arterie stradali più trafficate.Un fulmine caduto su una abitazione di Veglie, in zona case sparse, ha provocato un incendio. La scarica elettrica ha dapprima colpito il terrazzo - forse attratta da un’antenna della tv -poi ha innescato le fiamme che in poco tempo hanno avvolto l'intera parte superiore della casa. Danni ingenti, ma fortunatamente nessun ferito. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie e le pattuglie da Lecce.Il forte temporale ha bloccato un'ambulanza a Copertino, mentre sulla statale 16 Lecce-Maglie, in direzione Maglie, un albero è caduto proprio mentre transitavano alcune auto, fortunatamente senza causare danni o incidenti di sorta.Allerta gialla nel Tacco d'Italia, ancora fino a domani. Si raccomanda la massima prudenza alla guida.