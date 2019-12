Il Lotto bacia Campi: vinti 200mila euro

Indovina una quaterna secca e si porta a casa quasi 200mila euro. Estrazione fortunata per uno scommettitore che a Campi Salentina, si aggiudica il montepremi.

Le quaterna è stata giocata su ruota fissa, Bari, e su tutte le ruote, e riguardava l’estrazione del lotto di sabato sera. Il biglietto vincente è stato giocato presso la tabaccheria di Cosimo Pagliara, in via Taranto, già in passato teatro di altri ricchi premi, sia del lotto, sia di lotterie nazionali, ma mai, come ha confermato lo stesso Pagliara, vinti con una quaterna secca. Impossibile conoscere l’identità del giocatore; il punto dove si trova la tabaccheria, pur essendo abbastanza centrale, è frequentato anche da gente di passaggio, proveniente da altri paesi del circondario. La dea bendata, in questo caso, potrebbe quindi aver baciato un campiota così come uno scommettitore forestiero.



© RIPRODUZIONE RISERVATA