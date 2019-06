Il futuro delle Zes, confronto con il ministro Lezzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riflessioni e confronti sul settore delle Zes: è questo lo scopo dell’incontro organizzato dalla deputata M5S, Soave Alemanno, insieme al Ministro delle politiche per il Sud, Barbara Lezzi.Si affronteranno i temi delle nuove Zes previste nell' area industriale, i nuovi incentivi per le assunzioni legati al bonus Mezzogiorno e le altre misure approvate negli ultimi mesi e dedicate al mondo delle imprese.L’incontro è aperto al pubblico e si terrà domani mattina, sabato 22 giugno 2019 alle ore 10. 30, presso la sala "Lorenzo Capone" in via Falcone e Borsellino (ex Tribunale) a Nardò.