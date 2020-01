Il freddo spinge lo shopping: saldi da domani, ma è già sconto

C'è chi li chiama promozioni chi special days. Chi pubblicizza Trenta buoni motivi per acquistare (che poi corrispondono allo sconto del 30%) e chi parla di Giorni di follie. Il risultato è che domani - giorno della partenza ufficiale dei saldi in Puglia - potrebbe essere già tardi per accaparrarsi gli affari migliori.

Gli sconti, infatti, sono già partiti: chi possiede la carta fedeltà ha già ricevuto dal negoziante di fiducia il classico Sms che invita a presentarsi in negozio per ottenere il capo desiderato a un prezzo inferiore rispetto a quello segnato sul cartellino. Una mopssa che fa contenti tutti: i clienti che evitano la ressa dei primi giorni di saldi e i negozianti che possono spalmare le vendite evitando l'intasamento del weekend. A fare un giro in centro, tra piazza Mazzini e piazza Sant'Oronzo, si capisce che la strategia funziona: chi passeggia, di rado lo fa a mani vuote. Più spesso ha con sé buste e pacchi e il sorriso di chi ha appena concluso un affare. E le vetrine sono piene di richiami ammiccanti: c'è chi, come Coin, pubblicizza apertamente lo sconto del 50% per tutto il reparto casa, che infatti già ieri è stato preso d'assalto dai clienti - e chi attende il cliente alla cassa per comunicare che applicherà una percentuale di sconto extra.

Inutile dire che a trainare le vendite sarà il settore dell'abbigliamento: si approfitterà per comprare cappotti e capispalla, maglioni pesanti e magari una scarpa o uno stivale in pelle. E il meteo quest'anno viene in soccorso a clienti e negozianti: con il freddo di questi giorni è più probabile che si senta il bisogno di rinnovare il guardaroba, anche pensando alla possibilità che il capo in lana si potrà usare ancora a lungo. «Siamo fiduciosi - conferma Daniele Bianchi di Federmoda - nella buona riuscita dei saldi che stanno per partire». Si spera di seguire la scia di un trend che, finora, è stato positivo. «A Natale - prosegue Bianchi - abbiamo mantenuto i numeri dell'anno scorso, Il freddo porta bene e induce i clienti a puntare all'acquisto del capospalla importante. Essendo il prossimo un sabato freddo siamo convinti che ci sarà un buon afflusso». Intanto, però, gli sconti sono partiti, almeno quelli riservati a clienti e fedelissimi: «In molti, ormai da anni - conferma Bianchi - offrono un servizio di sms riservato alla clientela abituale. Serve anche a noi per evitare di far accalcare le persone nei primi giorni di sabato, quando magari non si riesce nemmeno a servirle tutte. E poi ci piace offrire una coccola agli affezionati».

Si parte dunque, facendo sempre attenzione a non rimediare la classica fregatura. «Noi consigliamo sempre - suggerisce Luigi Muci di Confesercenti - di affidarsi ai negozianti di fiducia, quelli da cui si compra durante tutto il resto dell'anno. In ogni caso, occorre fare chiarezza su alcuni punti: i capi in saldo si possono provare, la percentuale di sconto deve essere ben visibile, e la legge impone di segnare il prezzo iniziale, la percentuale e il prezzo finale sul cartellino. Il capo in saldo si può cambiare ma, a discrezione del negoziante, con altra merce in saldo oppure con capi delle nuove collezioni». Anche per Confesercenti, in ogni caso, la stagione dei saldi invernali tra Lecce e provincia si apre sotto i migliori auspici: «Si prevede una buona affluenza perché il saldo è un evento molto atteso. Tra Black Friday che ha colpito anche l'abbigliamento, il Natale rischia di andare sotto tono e c'è chi aspetta il saldo anche per lo scambio dei regali. Le temperature, infine, sono favorevoli agli acquisti importanti»,

