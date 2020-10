Il Fermi non si ferma... è tempo di ErasmusDays

Dal 15 al 17 ottobre sono tornati gli #Erasmusdays, tre giorni in cui in tutta Europa si celebra e si racconta il programma Erasmus+, un appuntamento, giunto alla quarta edizione, per condividere eventi ed esperienze e per diffondere i risultati dei progetti realizzati grazie al Programma simbolo dell’Ue.

Gli studenti Erasmus del Fermi di Lecce, lavorando online dalle loro abitazioni, hanno scelto di preparare un poster digitale e un video per rappresentare il nostro Paese e le nostre tradizioni da condivider con le scuole partner.

Un lavoro eccellente se si tiene conto del clima di smarrimento e di disagio che il Covid ha creato nella prosecuzione dei lavori dei programmi Erasmus, in cui la mobilità, il contatto con le culture diverse e la condivisione delle buone pratiche tra i partner europei sono elementi essenziali nonché mezzi di apprendimento e valorizzazione delle competenze.

Anche in tempo di Covid-19 al “Fermi” di Lecce, il Dirigente Scolastico, Ing. Giuseppe Russo, e le docenti coordinatrici, Lina Bonatesta, Francesca Calasso, Ornella Gaetani, continuano a portare avanti i sei progetti ERASMUS+ approvati nel 2019.

M.U.N. ERASMUS MODEL UNITED NATIONS, SEDIFIEE STRENGTHENING EQUALITY, DIVERSITY AND INCLUSION FOR AN INTERCULTURAL EUROPEAN EDUCATION, M.E.T.E.C. & C.W MEET EUROPE THROUGH EDUCATIONAL COMICS & CREATIVE WRITING, P.O.R.T.S. PEOPLE ORGANISING REDEVELOPMENT TECHNOLOGY AND SUSTAINABILITY, C.I.M. CREATE YOUR INNOVATIVE MARKET, VETNM VET NEW METHODOLOGIES.

Si tratta di partenariati strategici con scuole di diversi paesi europei che affrontano varie problematiche e tematiche quali la realizzazione di un Porto “Virtuoso” in 3D, ecosostenibile e intelligente, l’apprendimento scolastico mediante la scrittura creativa e il fumetto, l’avere contezza del ruolo e dell’importanza delle istituzioni internazionali mediane la simulazione dei lavori delle Commissioni delle Nazioni Unite, la creazione di imprese innovative e tecnologiche nell’ambito di un mercato europee, l’inclusione e l’intercultura come valori essenziali di una forma di educazione e d’istruzione dove la diversità diventa un punto di forza., la realizzazione di syllabus per la creazione e costruzione di bracci robotici capaci di interagire in remoto.

I ragazzi, che hanno ripreso le lezioni in presenza, sono molto motivati e intendono portare avanti i progetti iniziati l’anno scorso con lo stesso entusiasmo e dedizione.

In attesa di tempi migliori gli studenti del Fermi non si fermano, porteranno avanti le attività programmate utilizzando le piattaforme virtuali e il twinspace che loro stessi hanno creato insieme ai loro insegnanti.

