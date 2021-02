I fidanzati uccisi dal giovane studente, la decisione dei genitori di Daniele: in beneficenza i soldi del risarcimento

Se l’assassino reo confesso del loro Daniele dovesse essere condannato, devolveranno in beneficenza ogni centesimo del risarcimento dei danni che disporranno i giudici. A pochi giorni dall’inizio del processo in Corte d’Assise (presidente Pietro Baffa) a carico di Antonio De Marco, 21 anni, di Casarano, la famiglia di Daniele De Santis ha preso una decisione perlomeno inconsueta: se condanna ci sarà e se arriverà il risarcimento per avere perso il loro ragazzo a 33 anni nella strage della sera del 21 settembre nella loro casa di via Montello, al 9, in cui fu ammazzata anche la fidanzata Eleonora Manta, 30 anni, di Seclì, sarà devoluto in beneficenza. Non un eventuale centesimo della famiglia De Marco resterà per loro.

I genitori Fernando De Santis e Floreana Rita Rossi, padre e madre di Daniele, con le sorelle di Daniele, Antonella e Valentina, sono arrivati a questa conclusione con i loro legali, gli avvocati Mario Fazzini e Renata Minafra. Un punto fermo nella strategia processuale che li vedrà alla prima udienza del 18 febbraio presentare istanza per chiedere di costituirsi parte civile. Faranno altrettanto il padre di Eleonora, Quintino Manta (avvocato Luca Piri); la madre Rosanna Carpentieri (avvocato Francesco Spagnolo); lo zio Cosimo Carpentieri (avvocato Stefano Miglietta); e la nonna Luce Apollonio (avvocato Fiorella D’Ettore).

Nulla di scontato in quella prima udienza ma non certo sulla legittimazione dei parenti a costituirsi nel processo: nelle eccezioni preliminari è previsto che gli avvocati Giovanni Bellisario ed Andrea Starace presidenti alla Corte la richiesta di sottoporre l’imputato ad una perizia psichiatrica collegiale per stabilire la capacità di intendere e di volere al momento del fatto. In questo senso si sono espressi i loro consulenti di parte, gli psichiatri forensi Pasquale Carabellese ed Elio Serra, parlando di «quadro psicopatologico complesso, grave e composito» nella relazione redatta dopo avere avuto alcuni incontri in carcere con De Marco. E parlando di una personalità con tratti schizofrenici per quella tendenza alla dissociazione che emergerebbe dalle 36 pagine di diario conservato nella stanza presa in affitto in via Fleming prima di essere consegnato dai suoi legali ad i carabinieri e per le lettere scritte nella sua cella del carcere di Borgo San Nicola e quasi tutte cestinate. Come questa: «È la cosa peggiore è che sento che se fossi all’esterno il mio impulso di uccidere sarebbe ritornato, sarei scoppiato a piangere, mi sarei arrabbiato, avrei fantasticato su come uccidere qualcuno e poi sarei andato all’Eurospin a comprare patatine e schifezze varie. È facile dottor....(fa il nome di uno psichiatra del carcere, ndr) per me uccidere è facile. Magari non lo è stato dal punto di vista logistico, ma da un punto di vista emotivo è facile. Ma se uccidere non mi ha fatto ottenere nulla, allora probabilmente sentirei l’impulso di farlo ancora?».

Il processo è tutto lì, nella perizia psichiatrica, a fronte della confessione e della mole di fonti di prova raccolte dall’inchiesta condotta dal pubblico ministero della Procura di Lecce, Maria Consolata Moschettini, con i carabinieri del Nucleo investigativo e del Ros. Per questo anche i familiari delle vittime hanno provveduto a nominare i consulenti: lo psichiatra forense Massimo Picozzi e la psicologa Vincenza Marzo per i De Santis, Roberta Bruzzone per i Manta-Carpentieri.



