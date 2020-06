“Omicidio di mafia” 21 anni fa, oggi la sentenza: tre ergastoli

Ergastolo per tutti e tre gli imputati: i giudici della Corte d'Assise di Lecce (presidente Francesca Mariano, a latere il togato Pietro Errede ed i giudici popolari) hanno inflitto la massima pena per l'omicidio consumato il 17 marzo del 1999 nelle campagne di Lizzanello dove fu ammazzato Gabriele Manca, 21 anni, del posto. Il corpo fu nascosto e ritrovato casualmente da una fam6iglia durante una scampagnata della Pasquetta del 5 aprile.



Non hanno fatto sconti i giudici e non aveva fatto sconti il pubblico ministero Carmen Ruggiero al termine della requisitoria. La pena del carcere a vita, dunque, è stata inflitta ad Omar e Pierpaolo Marchello, entrambi 41enni di Lizzanello, ed a Giuseppino Mero, 54 anni, di Cavallino. Fu un omicidio di mafia: questa, in sintesi, la conclusione del pm. E proprio come omicidio di mafia venne etichettato lo scorso ottobre, quando Carmine Mazzotta, 46enne di Lecce, anch’egli accusato del delitto, fu condannato con rito abbreviato a trent’anni di reclusione. Il processo è stato aggiornato a giovedì prossimo, quando toccherà al collegio difensivo (composto dagli avvocati Umberto Leo, Fulvio Pedone, Giancarlo Dei Lazzaretti e Germana Greco) cercare di smontare la tesi accusatoria. Tutti e tre gli imputati rispondono dei reati di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla premeditazione, e di porto abusivo di armi.



Le indagini dei carabinieri del Raggruppamento operativo speciale (Ros) parlano di un regolamento di conti maturato in un contesto malavitoso. Il delitto avvenne il 17 marzo del 1999: quel giorno ci fu l’epilogo, tragico, di una lunga serie di contrasti tra Manca e il gruppo dei suoi presunti aguzzini, in particolare Omar Marchello. Quest’ultimo era stato ferito al volto nel corso di un litigio avvenuto in piazza, a Lizzanello, per questioni legate allo spaccio di stupefacenti. E contravvenendo alla regola non scritta della criminalità secondo cui non avrebbe dovuto denunciare il fatto ai carabinieri, Marchello invece lo fece. E fu bollato come “infame” sempre da Manca, che all’epoca, pur giovanissimo, secondo gli inquirenti era un volto emergente della criminalità locale. Il doppio affronto del 21enne nei confronti di Marchello non poteva rimanere impunito, nelle logiche malavitose.



Ed è così che, stando alle indagini, i quattro avrebbero teso un’imboscata a Manca. Mero riuscì a farsi seguire in campagna, con il pretesto di provare a calmare le acque e fare da paciere tra Manca e Marchello. Al loro arrivo, però, la vittima si accorse subito che si trattava di una trappola: dagli accertamenti successivi sarebbe emersa la circostanza secondo cui Manca fu ucciso mentre tentava una disperata, vana, fuga. Quattro i colpi di pistola che lo raggiunsero: il suo corpo fu trovato il 5 aprile, accanto a un muretto a secco sulla provinciale che collega Lizzanello a Merine.



Per diciannove anni il caso è rimasto irrisolto: fino a quando le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia hanno squarciato il velo e hanno consentito agli investigatori di stringere il cerchio attorno ai presunti responsabili. Ultimo aggiornamento: 18:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA