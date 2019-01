Il commissario corre ai ripari: la Lupiae riparerà le buche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Sergio Salvatore COSTAStrade-gruviera, dal centro alla periferia. Pioggia di segnalazioni al centralino dei vigili urbani del capoluogo, raffica di proteste da parte di automobilisti, motociclisti e pedoni. Una vera e propria emergenza. A cui il Comune di Lecce, provvisoriamente guidato dal Commissario prefettizio Ennio Mario Sodano, ha deciso di porre rimedio.È di ieri mattina, infatti, il provvedimento urgente firmato dal dirigente del Settore 6 Lavori pubblici di Palazzo Carafa, Giovanni Puce, con cui viene affidata alla Lupiae servizi, al momento per soli due mesi (sino al 28 febbraio prossimo) la manutenzione del patrimonio stradale con un impegno di spesa di 39mila euro più iva (ovvero 47.580 euro). Il tutto, si legge nella determinazione con cui viene assegnato l'incarico, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità.Il provvedimento arriva ad un mese dal rinnovo delle convenzioni alla società partecipata (seduta consiliare del 31 dicembre scorso, ultimo giorno utile prima della scadenza definitiva), dalle quali però era stata esclusa proprio quella relativa alla manutenzione delle strade e per il quale servizio al momento non sono stati presi provvedimenti per conferire altro incarico. Da qui la necessità di avviare la procedura d'urgenza per far fronte alla situazione di criticità che si registra lungo la gran parte delle strade cittadine.L'affidamento diretto alla Lupiae servizi, che da sempre ha provveduto alla manutenzione delle strade del capoluogo (la precedente convenzione prevedeva un impegno di spesa di circa 250mila euro e comprendeva anche la manutenzione dei marciapiedi), si è reso possibile trattandosi di un importo inferiore ai 40mila euro (da qui l'incarico limitato soltanto a due mesi). Dopo aver ricevuto la disponibilità da parte dei vertici aziendali della municipalizzata, il provvedimento a firma del settore Lavori pubblici di Palazzo Carafa è stato reso pubblico e la comunicazione ufficiale inviata ai vertici della partecipata, che sta provvedendo già in queste ore ad inviare comunicazione al Tribunale prima di poter dare il via libera definitivo agli interventi necessari per mettere in sicurezza le strade del capoluogo. «Visto che siamo in procedura di concordato, per una questione di correttezza abbiamo deciso inviare comunicazione al Tribunale. Una scelta aziendale, valutata insieme ai nostri consulenti, per procedere nella massima trasparenza. Già domani mattina (oggi, ndr) provvederemo ad inviare comunicazione in modo tale da poter procedere con gli interventi di nostra competenza, e suppongo che potremmo partire con i lavori già nelle prossime ore», spiega il presidente della municipalizzata, Tatiana Turi. E aggiunge: «Quello della manutenzione delle strade è un servizio che abbiamo sempre effettuato sino al 31 dicembre dello scorso anno. Ora programmeremo gli interventi in base alle indicazioni che riceveremo dal settore competente; si tratta comunque di manutenzione, tengo a specificare, e non di rifacimento delle sedi stradali. I nostri interventi, compresa la reperibilità, saranno commisurati comunque alla somma stanziata dal Comune, che è di 39mila euro più iva». I lavori di manutenzione saranno effettuati seguendo procedure diverse da quelle con cui si è provveduto a sistemare le buche sino ad ora, garantendo quindi una maggiore tenuta in modo tale che non si riaprano al primo passaggio dei mezzi o dopo le prime piogge. Al momento non è stato quantificato il numero di operatori che la Lupiae impiegherà per questo servizio ma di certo si tratterà di unità qualificate e specializzate in questo tipo di lavori.