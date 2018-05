Il comignolo della banca si stacca e sfonda un'auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia sfiorata nel pomeriggio a Galatina dove il comignolo del palazzo dove ha sede un istituto bancario, in pieno centro, si è staccato precipitando in strada tra le auto. Il peso ha colpito una vettura che passava proprio in quel momento sfondando il parabrezza ma fortunatamente senza colpire i passeggeri all'interno che se la sono cavata solo con un brutto spavento. Un caso del tutto fortuito dunque che non ci siano state vittime. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area.