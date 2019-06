Il Castromediano rinasce con l'arte contemporanea. Un'estate di installazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Museo Castromediano, il più antico di Puglia, rinasce e riapre le sue porte. E dopo un restyling lo fa con una grande festa, prevista la sera del 22 giugno, in cui si proporrà in un'inedita veste contemporanea. Il dialogo serrato fra antico e contemporaneo sarà il leitmotiv di questa sua seconda vita iniziata con la gestione dopo la riforma Delrio è passata dalla Provincia alla Regione. Nello specifico al Polo Bibliomuseale salentino diretto da Gigi De Luca.Per i 150 anni dalla sua fondazione ecco il restauro da un milione di euro per ridisegnare e ammodernare gli ambienti. Circa 5mila metri quadrati interessati dai lavori per valorizzare l'impostazione originaria data dall'architetto Franco Minissi durante il precedente restauro degli anni Settanta. Il punto di forza del Castromediano resta la struttura elicoidale che Minissi pensò per gli spazi espositivi interni con l'intenzione di farne, come si disse all'epoca, «un piccolo Guggenheim». La somma stanziata dalla Regione è servita per intervenire sulle superfici murarie e sulle pavimentazioni, dotare il museo di nuovi arredi, più moderni e vocati alla socializzazione dei visitatori, rifare tutti gli impianti (dall'illuminazione al riscaldamento) e i servizi di fruizione, realizzare una caffetteria e un bookshop, all'ingresso, con la vendita di prodotti artigianali ispirati alle collezioni del museo. Nuovi anche il logo e l'identità visiva del Catsromediano che, a dispetto dell'età, punta a diventare una delle strutture più moderne del territorio.Con questo spirito di fondo è stata pensata la riapertura. L'obiettivo è procedere per step: il primo, che si prolungherà per tutta l'estate, è quello di fare in modo che i visitatori si riapproprino degli spazi prima ancora che vengano riallestiti. «Dal 22 giugno questo museo - spiega De Luca - sarà quello che Minissi in maniera visionaria aveva immaginato potesse essere: il museo di se stesso. Ecco perché abbiamo voluto un'inaugurazione senza l'affollamento di centinaia di vetrine e di reperti, per esaltare il suo ruolo nella società a cominciare da come è stato costruito e dal rapporto che ha sviluppato con la città». Un modo, in sostanza, per far percepire già solo l'edificio, con tutte le sue trasformazioni storiche, come un'opera d'arte da ammirare. Ma cosa accadrà esattamente sabato prossimo?La serata è suddivisa in due parti: la prima (con obbligo di prenotazione all'indirizzo direzionepolobibliomuseale.lecce@regione.puglia.it entro le 14 del 18 giugno) si terrà nell'atrio dalle 21 e sarà dedicata all'apertura del museo verso le altre culture con il concerto di Carolina Bubbico con l'Orchestra Oles diretta da Eliseo Castrignanò, accompagnato dal commento visivo di Hermes Mangialardo sulla facciata del museo. Nella seconda parte spazio alle visite ad ingresso libero fino a tarda notte. Nella pinacoteca, al terzo piano, si potranno ammirare Cinque bachi da setola e un bozzolo di Pino Pascali, capolavoro della scultura internazionale del XX secolo, di recente acquisito dalla Regione per la Fondazione Pascali di Polignano, e la coreografia dedicata a quest'opera dal Corpo di Ballo della Notte della Taranta.Scendendo, al terzo livello, saranno esposte le opere di 29 designer che rileggono il rapporto fra il museo e il territorio, mentre, al secondo livello, al centro di un fascio di luce, sarà collocato l'unico oggetto che rimanda all'archeologia: la colonnina di Patù, sintesi della cultura messapica salentina. Al piano terra The Human Tools, la video installazione di un giovane ma già affermato artista pugliese, Nico Angiuli, un progetto frutto della collaborazione con la Fondazione Pistoletto. Ad accogliere i partecipanti ci saranno anche protagonisti del progetto Mua Musei Accoglienti e l'Enoteca Linciano che ha creato, per la serata, un cocktail dedicato alla vita di Sigismondo Castromediano e al suo sogno d'amore con la misteriosa Adele che verrà offerto agli ospiti.