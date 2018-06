Il caffè in ghiaccio leccese conquista Nestlè: nasce il Nespresso "alla salentina"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Shakerato o alla Salentina?” la Nespresso lancia la nuova campagna promozionale con i caffè della tradizione italiana e promuove la ricetta del caffè in ghiaccio con il latte di mandorla tipico del Salento.Non è la prima volta che il global "sposa" il local, si veda la recente campagna di Ciquita che tira in ballo la pizzica oppure le pubblicità santal e Dreher degli anni scorsi, ma c'è da dire che un colosso come la Nestlè è di certo una "conquista" non da poco per una delle più radicate e circoscritte ricette del caffè.Nespresso propone quello in ghiaccio in una delle sue edizioni limitata, appositamente pensati per essere bevuti con il ghiaccio: “Ispirazione Salentina” e “Ispirazione Shakerata”.“Che tu sia in vacanza o rimanga a casa, goditi l’estate con le due nuove deliziose miscele che traggono ispirazione dalla cultura del caffè italiano con due ricette di caffè con ghiaccio. Ispirazione Salentina ha un gusto morbido e audace, al tempo stesso equilibrato; Ispirazione Shakerato ha un sapore energico, con spiccate note speziate e di cacao.Il Salento, grazie alla nota marca, conquista nuovi confini, perché la campagna pubblicitaria è tradotta in lingua inglese e francese e attraverso questa trovata pubblicitaria si aggiudica un nuovo posto nella graduatoria del turismo esperenziale. Che cosa si può desiderare di meglio, in una calda giornata afosa che provare il piacere dissetante del caffè in ghiaccio con latte di mandorla? Per tutti coloro che non l’hanno ancora provata la voglia di trovarsi in questo posto magnifico per gustare il “caffè alla salentina” e per coloro che hanno provato il gusto della nostra famosa bevanda la voglia di ritornare in questi posti magnifici e farsi tentare dai piaceri della nostra terra.