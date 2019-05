Giunta, è già toto-nomi con il nodo quote rosa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I più suffragati, l'incognita delle quote rosa da rispettare con una platea di eletti quasi tutta al maschile, la necessità di mantenere i giusti equilibri fra civiche e partiti, il dovere di individuare competenze adeguate a realizzare l'agenda del cambiamento promesso. Un ventaglio di variabili che il neo eletto sindaco della città, Carlo Salvemini, esaminerà una ad una - lo sa chi lo conosce bene - prima di disegnare la sua Giunta, attingendo a figure esterne, tecniche, come del resto ha fatto nel 2017 e ribadito poi durante questa ultima campagna elettorale.È già toto-nomi, dunque. E nella girandola di possibilità che si aprirà in questi giorni, una certezza c'è già: il posto di vicesindaco ad Alessandro Delli Noci, alleato di questa lunga battaglia per le Comunali e già titolare della delega ai Lavori pubblici nel corso dell'ultima Consiliatura. Lo stesso settore che potrebbe tornare a gestire ora, riannodando i fili di un percorso avviato e che ora, dopo i disagi e le proteste della città per i vari cantieri avviati nel corso di questi mesi, andrebbe perfezionato e concluso.Un'altra conferma dovrebbe essere quella di Rita Miglietta all'assessorato all'Urbanistica, per proseguire il lavoro sul Piano Coste - negli ultimi mesi assai criticato dai balneari per la fetta di litorale che si prevede di riconsegnare alla pubblica fruizione - e quello, delicatissimo, sul Piano urbanistico generale. La prossima amministrazione Salvemini, infatti, potrebbe essere quella che, dopo oltre 30 anni, aprirà una pagina nuova dello sviluppo di Lecce, scrivendo la parola fine all'espansione urbanistica incontrollata e a suon di varianti, alla quale si è assistito fino a oggi.Con lei, in Giunta, potrebbe sedere anche Silvia Miglietta, già assessore e ricandidata, uscita rafforzata dalle urne. Una vita dedicata al lavoro - Miglietta è una dei dipendenti di Mercatone Uno licenziati via social dalla società, ormai fallita - e alla lotta sindacale, un presente e un futuro di impegno politico e per i diritti che le ha permesso di triplicare le preferenze raccolte nel 2017 e di conquistare il primo posto del podio dei più suffragati nella lista Lecce Città Pubblica. Dopo 18 mesi di esperienza affinata al timone dell'assessorato per le Politiche attive del lavoro, Pari opportunità, Diritti civili, Programmazione e gestione dei servizi sanitari, Tutela della salute e randagismo, Miglietta è pronta per il salto: Salvemini potrebbe decidere di premiarla, affidandole deleghe di spessore, ma sempre vicine alla sua sensibilità e alle corde che la candidata ha dimostrato di saper muovere.Per chiudere il poker di donne che dovranno far parte della Giunta (in ossequio alla legge sulle quote rosa, ndr), il neo eletto sindaco Salvemini potrebbe attingere dall'esterno - come fu con Antonella Agnoli, già assessore alla Cultura - o promuovere le altre due elette: Natasha Mariano Mariano, medico specialista in Ginecologia e consigliere uscente di Lecce Città Pubblica, e Angela Valli, titolare della residenza per anziani Villa Iris ed esordiente nell'agone politico, grazie alle preferenze raccolte da candidata nella lista Noi per Lecce.Il Pd, primo partito della coalizione, chiederà per sé almeno due assessorati e i nomi in pole position sono quello di Sergio Signore e Paolo Foresio, sia che si valuti il quadro delle preferenze - sono stati i più votati fra i Dem - sia che si consideri la possibilità, tutt'altro che remota, che Salvemini scelga la continuità: tanto Signore che Foresio, infatti, sono stati assessori. Il primo alla Polizia municipale, il secondo alle Attività produttive e al Turismo. A quel punto al terzo più suffragato, Antonio Rotundo, potrebbe andare la poltrona di presidente del Consiglio.Un assessorato sarà appannaggio di Coscienza Civica-Ideazione, lista costruita da Delli Noci e che ha visto eleggere, nell'ordine, l'avvocato Christian Gnoni, Antonio De Matteis e Giulio Mele. Gnoni, esordiente e avvocato di professionisti, sarebbe in pole position visto anche il distacco di voti con gli altri eletti.Un assessorato potrebbe andare a Civica., la lista nata dal matrimonio fra Idea per Lecce e Una Buona Storia per Lecce, che ha eletto Ernesto Mola e Sergio Della Giorgia. Resterebbero ancora due postazioni e tre squadra alle quali dare rappresentanza: quella di Sveglia Lecce, che ha eletto Marco De Matteis e Giovanni Occhineri, l'Unione di Centro che ha portato in Aula l'ex assessore all'Ambiente Carlo Mignone e Puglia Popolare, con Alfredo Pagliaro. Riflessioni e analisi del sindaco Salvemini, con ogni probabilità, andranno avanti nel più assoluto riserbo, come accadde già due anni fa, e naturalmente dopo la proclamazione, sua e degli eletti in Consiglio. Allora e solo allora si darà il via al nuovo corso, con una squadra pronta a guardare e costruire il futuro. Stavolta lungo cinque anni.P.Anc.