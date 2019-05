Pic-nic vietati a parco Belloluogo? Due turisti vanno via

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Belloluogo off limits per cibo e bevande e turisti costretti ad andare via con il loro bel panino. Piccola disavventura per una coppia di forestieri, fermati qualche giorno fa all'ingresso del parco comunale perché provvisti di tutto l'occorrente per un pranzo al sacco. Un picnic al parco vietato dalla vigilanza, ma i gestori si difendono: «Nessuno è stato cacciato. Controlli per garantire il decoro pubblico. Tutti possono entrare liberamente, bisogna solo rispettare le regole».Si riaccendono, così, i riflettori sull'uso dell'area verde pubblica accanto al cimitero cittadino. L'episodio risale a mercoledì scorso, proprio nel giorno dedicato ai lavoratori, quando centinaia di leccesi hanno preso d'assalto il parco per trascorrere qualche ora all'aperto. Tra questi c'erano anche due giovani forestieri pronti a consumare il pranzo immersi nel verde come si fa, di solito, nei parchi pubblici. Una volta all'ingresso, intorno alle 12, la coppia sarebbe stata fermata dal personale della sicurezza e invitata ad andare via. Motivo? Secondo i malcapitati, la vigilanza avrebbe negato loro l'accesso in quanto provvisti di cibo e bevande da consumare all'interno dell'area.Ad assistere al botta e risposta tra vigilante e visitatori, anche numerosi passanti e habitué del parco. Un episodio che non sarebbe isolato. In passato, infatti, non sono mancati casi analoghi, con numerose denunce da parte di famiglie a cui era stato impedito di organizzare picnic sul prato o di consumare il pranzo all'ombra di un albero.«È impossibile che sia accaduto qualcosa del genere - spiega Sabrina Pepe, responsabile della gestione del parco Belloluogo -. Esiste un regolamento con alcune regole da rispettare. Tra queste, quello di non introdurre bevande o recipienti di vetro. Come avviene nei giardini pubblici di ogni città. Tutto il resto, cibarie e bevande sono assolutamente consentite. Così come organizzare picnic sul prato».La gestione dell'area comunale è stata affidata nel 2016 da Palazzo Carafa al raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Bios srl e Innovapul società cooperativa, attraverso un bando pubblico della durata di 9 anni. Il capitolato prevede a carico del gestore tutti i costi, compreso quello di illuminazione e manutenzione del verde, mentre gli introiti per gli affidatari derivano esclusivamente dal punto ristoro.Il capitolato prevede che il gestore debba garantire l'accesso e la fruizione del parco comunale senza discriminare, mentre in ordine alla fruizione quotidiana, vengono indicate una serie di divieti - tra cui non introdurre oggetti, materiali e attrezzi di qualsiasi genere ritenuti pericolosi o rovinare le attrezzature e i servizi - per la tutela del decoro e della sicurezza, affidando agli affidatari la facoltà di procedere all'allontanamento dal parco di tutti coloro che non rispetteranno tali divieti. Nessun limite, però, per cibi e bevande.«Abbiamo redatto un regolamento interno, approvato due anni fa dal Comune, proprio per mantenere l'ordine - spiega la responsabile -. Per evitare episodi spiacevoli abbiamo vietato, ad esempio, di introdurre sedie o tavoli e bevande nei recipienti di vetro. Inoltre non è consentito organizzare feste o eventi privati senza autorizzazione. Durante gli ultimi giorni festivi, in cui si è registrata una maggiore affluenza, il nostro personale è stato posto all'ingresso del parco per far rispettare le regole. Chi aveva bevande di vetro è stato invitato a svuotare il contenuto nei bicchieri di plastica. Questa coppia sarebbe un caso tra le 15mila persone che hanno frequentato Belloluogo durante le ultime festività, in cui tutto si è svolto in sicurezza e senza nessun problema».