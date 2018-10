I ladri fanno razzìa di pc e proiettori. Allarme in Ateneo a Lecce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Computer, proiettori e anche oggetti personali spariti nel nulla. Succede a Lecce, Palazzo Codacci Pisanelli, storica sede dell'Università degli studi del capoluogo e finito nel mirino con preoccupante frequenza da quelli che al momento rimangono i soliti ignoti.Di noto, però, e sono in tanti tra quelli che lo frequentano ad affermarlo, c'è il fatto che all'interno dell'Ateneo si stanno continuando a registrare furti che vanno dagli oggetti personali di professori e studenti sino ad apparecchiature elettroniche di notevole valore economico presenti nelle aule dove si svolgono le lezioni. È di alcuni giorni addietro la notizia che ha iniziato a circolare nei corridoi di Palazzo Codacci Pisanelli secondo cui sarebbero spariti alcuni personal computer destinati alla didattica.Il condizionale al momento è d'obbligo anche perché si starebbero facendo le opportune valutazioni del caso. Che non è certo l'unico e nemmeno isolato, visto che di furti se ne sono registrati anche nei mesi scorsi stando a quanto si sussurra tra i corridoi dell'ateneo leccese. Come quando chi è entrato nelle aule riservate alla didattica e dotate di videoproiettore installato a soffitto ha dovuto constatare con amara sorpresa che le apparecchiature elettroniche erano state letteralmente sradicate dai supporti e portate via. Le aule in questione, a quanto è emerso dalle poche indiscrezioni trapelate, erano di quelle sprovviste del sistema di allarme (altre invece ne sono provviste) e questo particolare ha inevitabilmente finito con il favorire chi aveva evidentemente da tempo messo in conto di compiere tale azione. Un danno economico di non poco conto, visti i prezzi di mercato dei proiettori ma anche un danno per docenti e studenti, entrambi privati di strumenti oramai indispensabili all'interno dei corsi universitari.Adesso la voce dell'ennesimo furto e anche questa volta di attrezzatura di valore. Ma dalle aule e dalle stanze del personale docente e non docente di Palazzo Codacci Pisanelli non spariscono soltanto pc e videproiettori ma anche altri oggetti. Dell'elenco, che pare sia abbastanza lungo vista la frequenza con cui questi furti si susseguono, fanno parte lampade (alcune anche di valore e personali), telefoni cellulari, borse con all'interno denaro e documenti e financo i telecomandi dei condizionatori e dei proiettori, quelli rimasti e presenti nelle aule provviste di sistema d'allarme. Oggetti, come i telecomandi appunto, sicuramente di poco valore economico ma che se mancanti finiscono con arrecare non pochi problemi a chi invece ne avrebbe bisogno per svolgere senza problemi le varie attività.Una situazione, stando a quanto appreso, che starebbe creando non solo disagi per quanto riguarda lo svolgimento delle attività ma anche un giustificato allarme tra quanti, professori e studenti ma anche personale non docente, frequentano la storica sede universitaria cittadina, dove pare tra l'altro non sia presente un sistema di videosorveglianza. Stessa situazione si è verificata nei mesi scorsi anche all'interno del Campus universitario di Ecoteckne con il furto di alcune apparecchiature elettroniche. In questo caso sono state presentate circostanziate denunce da parte dei responsabili di uno dei dipartimenti interessati.