I cittadini adottano i rifiuti abbandonati e non raccolti: ecco "Munnezza", la mascotte degli esasperati

Uno dei tanti sacchetti di spazzatura non raccolta- le cui foto in questi giorni hanno invaso social e pagine di cronaca - è stato abbellito, con tanto di fiocco e occhi truccati.L'idea e lo scatto sono di Alberto Greco, che ha voluto così ironizzare su un problema serio che Gallipoli e i gallipolini stanno affrontando: la spazzatura. Abbandonata, non raccolta - in qualche caso per giorni-, in bella vista per i turisti che, numerosi, affollano la città ionica.