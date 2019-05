I carabinieri in Comune: sotto la lente, carte e bilanci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri bussano alla porta del municipio di Montesano Salentino. E sotto la lente, dalle prime notizie raccolta, finiscono i conti dell'ente, in particolare l'accertamento dei residui e i debiti fuori bilancio. I militari dell'arma hanno acquisito la documentazione, mentre nella sede comunale di via Monticelli, al civico 49, le bocche restano cucite. Lo stesso sindaco, Giuseppe Maglie, che nella giornata di ieri era fuori per impegni istituzionali, getta acqua sul fuoco: “Apprendo da voi dell'arrivo dei carabinieri. Si tratta – dice – di un semplice accertamento, una visita come un'altra”.Montesano Salentino è un piccolo comune di circa 2.700 anime, a 50 chilometri dal capoluogo e attraversato dalla statale 275 per Santa Maria di Leuca. Lo scorso anno si sono svolte le elezioni amministrative per l'elezione del sindaco e Giuseppe Maglie ha avuto la meglio sul suo omonimo, Massimo Maglie. Il primo ottenne 993 preferenze, pari al 56,45%, mentre il secondo si fermò a 766 preferenze, corrispondenti al 43,54%.Montesano, come tanti altri Comuni del Salento e d'Italia, ha avuto difficoltà nella tenuta dei bilanci comunali. Difficoltà che, oggi, a quanto pare, saranno approfondite anche dall'Arma.