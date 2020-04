I bar tra rabbia e voglia di ripartire: «Si è esagerato, settore in ginocchio»

Leda CESARI

Non è a rischio un'intera stagione di caffè in ghiaccio, cosa che per i salentini sarebbe grave quasi quanto rimanere chiusi in casa per due mesi, ma bisognerà fare prove su prove per capire in che modo da oggi, secondo l'ultima (un po' inattesa) ordinanza del presidente della Regione Michele Emiliano, i bar potranno consentire ai loro clienti di asportare la loro attrattiva principale.

Bicchiere di plastica? Contenitore termico? Prodotto finito o kit per l'assemblaggio delle materie prime?

Se a dirti «per i primi giorni niente caffè, dobbiamo prima capire come fare» è il Bar Palio di Lecce, chiuso dall'11 di marzo, capisci che la situazione è proprio grave, e confusa. «Inizieremo con il gelato da asporto - spiega infatti Marco De Matteis - e poi si vedrà. Pochi gusti, e poi niente caffè, niente rosticceria o panini, perché non sappiamo come finirà. Troppo improvvisa questa riapertura, secondo me, per essere davvero organizzati, e sinceramente, anche se adesso mi dicessero di riaprire normalmente, avrei paura a farlo. Dentro non si può, ai tavolini non si può, come si potrà fare? E poi il piacere della chiacchiera, dello scambio di battute tipico del bar mio padre, che ha 80 anni, non ricorda una situazione del genere».

Più giù, a Gagliano del Capo, stessa musica. «Siamo chiusi da due mesi e non sappiamo quando riapriremo», spiega Irene Giaquinto, titolare della caffetteria Arte e delizia. «Prima toccherà fare la sanificazione anche se qui non ci sono stati casi di coronavirus e metterò le foto della pulizia su Facebook - poi eliminerò un po' di sedie e di tavolini per evitare ogni tentazione. E di certo non accenderò la macchina per fare cinque caffè al giorno. Per fortuna non dovrò licenziare nessuno, perché a gestire il bar mi aiutano tre dei miei cinque figli, ma come pagare l'affitto? La luce? La spazzatura, una bella batosta visto che il bar è grande».

Confusione, e grande timore di sbagliare.

«Questo perché si è esagerato con la prudenza - irrompe Antonio Quarta, industriale dell'omonimo caffè -. Perché i bar chiusi e le pasticcerie no, finora? E perché, se non ci sono ricoveri da giorni, impedire comunque alla gente del Salento di lavorare? Altrove sono stati aperti stabilimenti alimentari con migliaia di persone e non si è creato nessun focolaio e poi il caffè del bar si prepara alla temperatura di 90 gradi: è la cosa più sicura che si possa bere. Io ho dato una risposta alla domanda Cosa ce ne faremo ora di tutti questi posti in terapia intensiva: li utilizzeremo per ricoverare quelli che, invece che di coronavirus, moriranno di fame. Con cartelle esattoriali al posto di quelle sanitarie».

E basta parlare di effetto-guerra in televisione, conclude Antonio Quarta: «Qui non c'è stata nessuna guerra, solo un problema: andate in Siria a vedere la differenza. Bisognerà riattaccare la spina all'economia, certo, ma basta terrorizzare le persone con paragoni che non esistono».

La situazione è tragica: così Chiara Montefrancesco, che guida la Valentino Caffè. «Comprendo bene che siamo di fronte ad un'emergenza sanitaria fuori dal comune, ma i tempi legati alla riapertura si sono pericolosamente allungati e rischiano di mettere in ginocchio un intero comparto, in particolare quello dei bar».

Titolari e gestori dei bar sono infatti smarriti, «confusi e impauriti perché ogni giorno che passa rischia di essere letale», aggiunge l'imprenditrice: si tratta di gente che vive di lavoro, «e che per due mesi è stata costretta a chiudere i suoi locali dicendo addio ai suoi guadagni, mentre le spese fisse e le tasse non si sono mai fermate».

Il timore di vedere andare in fumo le attività è reale, dopo anni di sacrifici e di impegni è reale: «In questi giorni stiamo iniziando ad inserire il nostro caffè nei supermercati, ma il nostro cuore batte forte per i bar, perché l'espresso di qualità coincide con la storia dall'azienda. Ci sentiamo vicini a queste persone, padri e madri di famiglia con molti dei quali abbiamo un rapporto che non è solo lavorativo. Ecco perché auspichiamo maggiori certezze e concreti sostegni per questo comparto».

