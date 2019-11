I balneari: «Piano comunale delle coste redatto su dati vecchi 15 anni»

«Il Piano Comunale delle Coste redatto dall’amministrazione non si basa su dati aggiornati. Non si può pianificare con qualcosa di vecchio di 15 anni».

Questa mattina in conferenza stampa i presidenti delle associazioni balneari Sib, Federbalneari e Cna sono intervenuti per “bloccare” il Piano comunale delle Coste.

Secondo la relazione tecnica presentata dai balneari, e firmata dall’ingegnere Vincenzo Lobasso, il Piano deve essere rivisto in quanto presenta una serie di incongruenze.

«Usando dei dati vecchi si va incontro a errori nella pianificazione - ha spiegato l’ingegnere Lobasso -. Abbiamo contato una decina di casi in cui non c’è coerenza tra la pianificazione e il territorio. Tratti di costa in cui, ad esempio, il piano prevede la presenza di stabilimenti o spiagge libere con servizi ma oggi non c’è spiaggia». «La relazione è stata presentata all’amministrazione comunale – afferma Alfredo Prete – ma non abbiamo ancora ricevuto risposta. Siamo aperti a un confronto per cercare delle soluzioni condivise». © RIPRODUZIONE RISERVATA