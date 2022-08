In hotel arriva il robot: accompagna i clienti al bar e risponde alle domande. Il video

Si chiama "Carolin", con la schwa finale, ed è un robot. Il progetto Human Digital arriva a Gallipoli e un prototipo fa da consierge in un hotel. Cioè: c'è un robot che lavora per i clienti di Caroli Hotels. Carolin è l'intelligenza artificiale e robotica al servizio della clientela nel settore turistico. Può parlare con gli ospiti dell'hotel, dare informazioni, fornire assistenza di qualunque tipo, inviare email, prendere i documenti e così via.

«Mi accompagni al bar?»

"Carolin, mi porti al bar?". E il robot fa strada a una cliente fino al bar. È quanto si vede da un video pubblicato sui social da Caroli Hotels. È una vera e propria rivoluzione, che profuma di futuro, di innovazione e di modernità. Al progetto hanno partecipato le società toscane Omnia, Kepler Informatica e Digital Change. E non è escluso che a breve la flotta di robot non possa essere incrementata.