© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Felice» per essere stata assolta da ogni accusa nel processo su via Brenta. «Molto dispiaciuta» per quanti, negli anni, le hanno voltato le spalle: «Soltanto uno di loro mi ha scritto, oggi, un messaggio». Il giorno della rivincita, per Adriana Poli Bortone, non lascia spazio ai livori e alle recriminazioni.È tempo di riflessioni, anche amare, ma misurate. Al telefono, alle domande del giornale, risponde la donna ferita, l’amministratrice «sempre fiduciosa nella giustizia e nella legge», la leader sotto la cui ala sono cresciuti politicamente in tanti, «salvo poi salire su un altro carro». Sembrano lontanissimi i tempi in cui, dopo averla cacciata dalla Giunta, Paolo Perrone – che fu prima assessore al Patrimonio e poi vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici dell’amministrazione Poli - prese le distanze dalla questione di via Brenta, dichiarando che «all’infuori di pochi addetti ai lavori, me compreso, nessuno doveva sapere». Era il 2009. Più tardi, sempre per volere di Perrone, il Comune si costituì parte civile nel processo sui palazzi di via Brenta, chiedendo a Poli Bortone il risarcimento dei danni per circa 600mila euro. Una scelta dal preciso significato politico, che la lady di ferro di Palazzo Carafa commentò dicendosi «disgustata». Acqua passata. Il tribunale di Lecce ha accolto le richieste avanzate dagli avvocati difensori dell’ex sindaco, Pietro Quinto e Luigi Covella: «Adriana Poli Bortone – ha detto Quinto nell’ultima udienza – è in questo processo per un atto di dignità politica e di coerenza istituzionale. Agì sempre in buona fede». Tesi che ha convinto i giudici del tribunale di Lecce.«Chi è tranquillo con la propria coscienza non ha timore per la legge. Io sono una persona delle istituzioni e ho sempre creduto nella legge e nelle regole. Ho sempre avuto fiducia nella giustizia e non ho mai contestato, in alcun modo e in alcun tempo, il suo operato. Ora non posso che essere lieta di questo esito. Mi rinfranca».«Mi ha ferita aver letto sui giornali e ascoltato in televisione del tanto fango che è stato gettato su di me negli ultimi anni, nel tentativo costante di ingenerare dubbi nei cittadini sul mio operato. Tutte le testate fanno il loro lavoro, ma possono far male a chi ha la coscienza a posto. Ai cittadini di Lecce, ho sempre rivolto onestamente la mia attenzione e la mia azione politico-amministrativa. Può darsi che non sempre abbia fatto tutto bene, ma dire – com’è stato fatto – che non ci abbia messo tutto il mio impegno non è stato e non è corretto».«No. All’interno di una amministrazione ci sono regole precise e figure ben individuate preposte a far rispettare quelle regole. Io ho sempre agito nel rispetto di ciò che mi dicevano i dirigenti e il segretario comunale, che sono i garanti per gli atti amministrativi».«Mi è pesato molto. Mi è dispiaciuto vedere come tanti miei ex assessori firmassero quella delibera di costituzione di parte civile. Uno di loro, oggi dopo la sentenza, mi ha anche scritto. Nella politica come nella vita ho sempre investito e messo tanta umanità, amicizia e, soprattutto, rispetto per la verità».«Non so chi possa dirlo e in base a quali valutazioni».«Indubbiamente agli amici che hanno sempre creduto in me e mai hanno avuto alcun dubbio sui miei comportamenti. Sono felice perché credo nella giustizia e so di non aver mai fatto una affermazione contraria, in questo senso. Non ho mai commentato nessun atto che sia stato posto in essere dall’amministrazione della giustizia. E ora, finalmente, sono serena».«Credo che anche questo abbia avuto un suo peso. I leccesi sono persone dalla cultura fine e sanno leggere gli accadimenti, anche quando non si dicono ad alta voce. Non penso abbiano apprezzato che chi è stato con me per nove, lunghi anni e che grazie a quelle esperienze ha acquisito dignità politica e notorietà – nonostante fino a quel momento i cittadini non sapessero nemmeno chi fosse – abbia deciso poi di abbandonarmi e salire su carri diversi. Mi pare che i leccesi lo abbiano dimostrato anche con il voto, alle ultime elezioni politiche».«Dico solo che basta sentire la gente, quella senza nome che si incontra per strada. Come si fa a pensare che uno che è stato con te per nove anni, improvvisamente cambi idea pur essendo stato parte attiva, molto attiva, nelle scelte prese nel corso di quel periodo?».