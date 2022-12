Helen Mirren: «Sogno un teatro nel giardino della mia villa in Salento»

«Sarebbe fantastico trasformare il mio giardino in un piccolo palco antico». Helen Mirren lo dice da Los Angeles, ma pensa alla "sua" Tiggiano, paese nel Salento, a pochi chilometri da Leuca. L'attrice - premio oscar con The Queen nel 2006 - da tempo si è stabilita con il marito Taylor Hackford in una masseria a Tiggiano. E ha anche avviato diversi progetti in Salento, tanto da diventare anche ambasciatrice dell'Università nel mondo. Ha duettato con Checco Zalone durante la pandemia e con lui ha anche scambiato battute brillanti sul palco del Petruzzelli di Bari.

La serie

L'attrice ha presentato la serie 1923, nella quale sarà protagonista con Harris Ford. E da Los Angeles ha lanciato l'ultima idea per il Salento: un piccolo teatro nel suo giardino.