Guida Michelin, una stella alla giovane chef a Solaika Marrocco

C'è anche la giovane e talentuosa Solaika Marocco tra le stelle del firmamento Michelin. In occasione della presentazione della Guida sono stati conferiti 4 premi speciali: il premio Michelin giovane chef 2022 by Lavazza è stato assegnato alla chef del Primo Ristorante di Lecce. Ma tra i premiati pugliesi spicca anche Domenica Cilento del "Porta di Basso" a Peschici (Foggia). Mentre una stella verde va al "Casamatta" di Manduria (Taranto).

La graduatoria

Confermate le tre stelle a tutti gli 11 ristoranti in vetta: Enrico Bartolini al Mudec, Milano; Uliassi, Senigallia (AN); Da Vittorio, Brusaporto (BG); Piazza Duomo, Alba (CN); St. Hubertus Rosa Alpina, San Cassiano (BZ); Dal Pescatore, Canneto sull'Oglio (MN); Le Calandre, Rubano (PD); Osteria Francescana, Modena; Enoteca Pinchiorri, Firenze; Reale, Castel di Sangro (AQ); La Pergola, Roma.

Le nuove 2 stelle

Nuovi 2 stelle, entrambi campani, sono Giuseppe Iannotti, Krèsios - Telese Terme (Bn) e Giovanni Solofra, Ristorante Tre Olivi - Paestum (Sa). Perdono invece la stella: La Stua de Michil, L'Aria, Le Colonne, La Taverna, L'Ora d'Aria, La Petit Bellevue, Villa Giulia, It, Ambasciata, La Fenice, Bistrot 64, Il ridotto, Osteria da Fiore, Il Portale, Cinzia da Cristian e Manuel.

Una stella

Sono ora in tutto 239 i ristoranti con 1 stella e 38 quelli con 2. Le new entry tra gli stellati sono: Luigi Lepore - Luigi Lepore Ristorante - Lamezia Terme (Cz); Hyle - Antonio Antonio Biafora - San Giovanni in Fiore (Cs); Aria - Paolo Barrale - Courmayeur (Ao); Giuseppe Molaro - Contaminazioni Restaurant - Somma Vesuviana (Na); Savio Perna - Li Galli - Positano (Sa); Francesco Franzese - Rear Restaurant - Nola (Na); Nicola Somma - Cannavacciuolo Countryside - Vico Equense (Na); Fabio Verrelli D'Amico - Marter1aPr1ma - Pontinia (Lt); Alessandro Bellingeri - Osteria Acquarol - San Michele (Bz); Stephan Zippl - 1908 - Soprabolzano (Bz); Graziano Cacciappoli - San Giorgio - Genova; Jorg Giubbani - Orto by Jorg Giubbani - Moneglia (Ge); Sergeev Nikita - L'Arcade - Porto San Giorgio (Fm); Richard Abouzaki e Pierpaolo Ferracuti - Retroscena - Porto San Giorgio; Emanuele Petrosino - Bianca sul Lago; Fabrizio Molteni - La Speranzina Restaurant&Relais; Alex e Vittorio Manzoni - Osteria degli Assonica; Salvatore Camedda - Somu; Claudio Sadler - Gusto by Sadler; Francesco Stara - Fradis Minori; Fabio Ingallinera e Maurizio Macario - Nazionale; Christian Mandura - Unforgettable; Luca Fracassi - Octavin; Marco Lagrimino - L'Acciuga; Federico Pettenuzzo - La Favellina - Malo (Vi); Matteo Tagliapietra - Local - Venezia; Francesco Baldissarutti - Locanda Le 4 Ciacole - Roverchiara (Vr); Simone Selva - Wisteria - Venezia; Stefano Vio - Zanze XVI - Venezia; Mauricio Zillo - Gagini Restaurant - Palermo; Domenica Cilenti - Porta di Basso - Peschici (Fg); Solaika Marrocco - Primo Restaurant - Lecce.

Inoltre, stella verde (riconoscimento per la sostenibilità) a: Ps Ristorante - Cerreto Guidi (Fi); Mater Terrae - Roma; Lerchners's in Runggen - San Lorenzo di Sebato (Bz); Antica Locanda al Cervo - San Genesio (Bz); Agritur El Mas - Moena (Tn); Osteria Enoteca Gambrinus - San Paolo di Piave (Tn); Venissa - Venezia; Sanbrite - Cortina d'Ampezzo (Bl); Le Trabe - Paestum (Sa); Signum - Isole Eolie (Me); Aminta Resort - Genazzano (Rm); La Cru - Romagnano (Vr); La Presèf - Mantello (So); Casamatta - Manduria (Ta); Terra - Sarentino (Bz); 1908 (new) - Soprabolzano (Bz); Fradis Minori (new) - Pula (Ca).

Assegnati, infine, i premi speciali: Premio per il servizio di sala a Matteo Zappile del Ristorante Il Pagliaccio di Roma; Premio sommelier 2022 a Sonja Egger del ristorante Kuppelrain di Castelbello a Bolzano; Premio chef mentore a Nadia Santini Dal pescatore a Canneto sull'Oglio, Mantova. Miglior giovane chef è Solaika Marrocco, Primo Restaurant - Lecce.

Per la prima volta in Franciacorta il direttore internazionale delle guide Michelin Gwendal Poullennec ha assegnato le ambitissime due stelle Michelin a due realtà campane: Krèsios di Giuseppe Iannotti a Telese Terme (Benevento) e Tre Olivi a Paestum (Salerno) che segna un inedito exploit passando da zero a due stelle. Emozionatissimo Giovanni Solofra nell'essere catapultato in una schiera di indirizzi che meritano il viaggio composto da 38 ristoranti e appunto due novita. Sono invece 329 lungo la Penisola i ristoranti con una stella Michelin e tra queste 33 le novità, mentre sono 30 i ristoranti che hanno avuto il riconoscimento della sostenibilità «non solo per l'emozioni del gusto - ha detto Poullennec - per il rispetto dei prodotti locali e del territorio ma perché ci portano a pensare in modo diverso sullo spreco a tavola e nei consumi di acqua e energia». Ad assegnare le stelle verdi la campionessa di nuoto Federica Pellegrini. Nella classifica della stelle per regioni la Lombardia mantiene la leadership grazie ai 56 ristoranti nella «rossa» e 4 nuovi stellati. La Campania si aggiudica invece il record annuale di novità, ben sette, issandosi al secondo posto con 48 ristoranti. Scende così di un gradino il Piemonte, con 1 novità e 45 ristoranti, segue la Toscana in quarta posizione e il Veneto che è la seconda regione più premiata nell'edizione 2022 grazie a cinque nuovi ristoranti stella presenti in guida. Tra le province Napoli si conferma prima, seguita da Roma in seconda posizione, terza Bolzano davanti a Cuneo con Milano che scivola in quinta posizione con 18 ristoranti stellati.