Ucraina, il Salento pronto ad accogliere minori e adolescenti in difficoltà. L'appello di Salice Salentino e UniSalento. Come fare

Il Consiglio comunale di Salice Salentino, in seduta monotematica, ha dichiarato all'unanimità la disponibilità ad accogliere minori ucraini «affinché sia mantenuta l'integrità delle famiglie che vivono nelle zone diventate scenario bellico».

La riunione per organizzare l'accoglienza

Domani alle domani alle 19,30 presso l'aula consiliare della Sede Municipale, si terrà una riunione a cui prenderanno parte, oltre agli amministratori, la Protezione civile, le parrocchie e le associazioni attive del territorio comunale, al fine di definire le modalità per organizzare e convogliare gli aiuti, in linea con quanto predisposto ufficialmente dal prefetto di Lecce Maria Rosa Trio su tutto il territorio provinciale.

«Occorre dimostrare con i fatti - dice il sindaco Tonino Rosato - la solidarietà al popolo ucraino afflitto dal conflitto in atto; il nostro è un piccolo paese ma ha un cuore grande e anche in questa circostanza lo saprà dimostrare. Tutte le azioni che saranno organizzate per fornire l'aiuto necessario al popolo ucraino, saranno attuate attraverso iniziative congiunte e validate dall'ufficio territoriale di governo».

L'appello di UniSalento

E all'accoglienza di minori e adolescenti sta lavorando anche l'Università del Salento. Il corso di studi in Scienze della Formazione primaria informa che chiunque abbia disponibilità ad ospitare bambini e adolescenti rifugiati in Italia dall Ucraina può inviare una mail al prof giuseppe.piccioliresta@Unisalento.it.

