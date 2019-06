Guerra allo spopolamento, sì alla prima elementare nel borgo: avrà solo 8 alunni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Nociglia, a partire dal prossimo anno, ci sarà una classe composta soltanto da 8 alunni. Una prima elementare con i nati nel 2013. Un segno delle piccole comunità che vogliono resistere allo spopolamento.Lo ha annunciato con orgoglio il sindaco, Massimo Martella sul suo profilo social.«Voi che avete smesso i grembiulini a quadretti della scuola dell’infanzia -scrive il primo cittadino-, quasi pronti ad indossare lo zaino della prima elementare, con dentro i vostri libri, matite, sogni e responsabilità. Siete solo in otto iscritti a Nociglia: un tentativo senza speranze, che i vostri genitori hanno compilato online, certi che fosse solo una formalità. Tutti abbiamo pensato che il Ministero avrebbe deciso per un accorpamento con la futura classe prima di San Cassiano, come già successo per l'attuale seconda».Perché per l'esiguo numero solitamente non è concessa una classe autonoma. Però come esistono le regole, esistono fortunatamente le eccezioni. «La notizia ora è ufficiale e con grande emozione, con orgoglio e soddisfazione posso annunciare a tutti che a settembre ci sarà una nuova classe prima elementare a Nociglia. Al Ministero hanno voluto dare ascolto alle vostre 8 piccole voci, ai vostri 8 grandi sorrisi, al vostro futuro. Perché il nostro futuro è ancora a Nociglia, ed il vostro è ancora tutto nelle vostre mani».