Xylella, guerra al batterio: primi rimborsi per i terreni di Lecce

Primi rimborsi per i danni da Xylella agli agricoltori leccesi. L'Ufficio Agricoltura del Comune di Lecce ha cominciato liquidare in favore degli imprenditori agricoli leccesi i primi rimborsi per i danni subiti da Xylella nel periodo che va dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2015. Destinatarie 37 aziende agricole di Lecce alle quali saranno trasferiti 894.216,68 euro che successivamente saranno integrati con altri 252.738,62 euro, per un totale di 1.146.955,61 euro che rappresenta il totale delle provvidenze ammesse sulla base delle...