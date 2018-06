Guerra a blatte e zanzare: il piano del Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Il primo passo è stato fatto. Ora si dovrà passare dalla teoria alla pratica. Ieri mattina, infatti, presso l’ufficio Ambiente del Comune di Lecce si è tenuto un incontro convocato dall’assessore Carlo Mignone che ha incontrato i responsabili di Acquedotto Pugliese e della ditta Delco Disinfestazioni s.r.l, incaricata dall’amministrazione comunale per la disinfestazione. Mentre è già partita la guerra alle zanzare.L’obiettivo dell’incontro è quello di coordinare gli interventi di disinfestazione che sono stati calendarizzati dall’amministrazione comunale da giugno a settembre sia nelle marine che in città.«Ho ritenuto opportuno avviare un tavolo tecnico con i responsabili di Aqp e la ditta incaricata per la disinfestazione in città - ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Carlo Mignone - al fine di coordinare, per la deblattizzazione, le attività del Comune che interessano la fogna bianca e quelle di Aqp che interessano la fogna nera. Un coordinamento congiunto, mai realizzato in passato, che partirà sin da subito e fino a settembre con un calendario di interventi».