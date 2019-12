Guasto sul Lecce-Milano Il Natale trascorso in treno

Decine di passeggeri partiti mercoledì da Lecce e diretti a Milano, hanno dovuto trascorrere il Natale a bordo del Frecciargento 8824 a causa di un guasto che ha fatto fermare il treno, sul quale era andata anche via la luce, nelle campagne a poche centinaia di metri dalla stazione di Fidenza, alle 18.23. Qui i passeggeri hanno dovuto aspettare circa quattro ore prima che un altro treno li caricasse per portarli a Fidenza. Da qui un Frecciarossa li ha trasportati a Milano dove sono giunti all'1 di notte mentre l'arrivo era previsto poco prima delle 19.

La notizia è stata confermata da Trenitalia che ha spiegato: «Si è trattato di un guasto tecnico imprevedibile. Il personale di bordo ha provato a risolvere il problema ma non era possibile». Alcuni passeggeri hanno raccontato di aver dovuto «fare pranzo e cena di Natale nel treno, trascorrendo ore al buio totale: siamo stati noi stessi a fare luce utilizzando le piccole torce che qualcuno aveva in valigia».

A «un certo punto - hanno proseguito nel racconto - hanno deciso di spostarci nelle prime due carrozze dove almeno c'erano le luci di emergenza». In un video si vede un macchinista che parla ai viaggiatori: «Questo è un treno nuovo, ancora da cablare», dice. Trenitalia sottolinea che «nelle ore di attesa le persone a bordo non potevano scendere per motivi di sicurezza, ma abbiamo garantito loro tutta l'assistenza possibile, con acqua e generi alimentari. Inoltre sarà rimborsato totalmente il biglietto».

Una volta arrivati a Milano, aggiunge Trenitalia, «sono stati accolti nella sala Frecce, e a nostre spese è stato consentito a chi doveva di proseguire il viaggio in taxi oppure di passare la notte in albergo».

Proprio nei giorni scorsi, Trenitalia aveva annunciato l'arrivo di nuovi Frecciargento in servizio sulla linea Adriatica. Entro il primo semestre del 2020, infatti, tutti i treni Frecciabianca in circolazione sulla linea Adriatica verranno sostituiti dai nuovi Frecciargento che dispongono di 500 posti a sedere e garantiscono maggiore comfort, wi-fi Fast a bordo di ultima generazione e una velocità massima di 250 chilometri orari.

I nuovi treni avevano spiegato i vertici della società di trasporto - sono parte di un più ampio piano di upgrade dei collegamenti e dei servizi da Milano e Venezia per la linea Adriatica. Per fasi, saranno complessivamente 17 nuovi treni Frecciargento 700 che circoleranno sulla rete ferroviaria nazionale entro il primo semestre 2020, migliorando, a consegne ultimate, i collegamenti da e per Ancona, Pescara, Termoli, Foggia, Bari, Lecce e Taranto.

Il treno, è stato detto sempre in sede di presentazione, è composto da otto carrozze, e ha tre livelli di servizio: Standard (carrozze 5, 6, 7 e 8), Premium (carrozza 4) e Business (carrozze 1, 2 e 3). In tutti e tre i livelli gli ambienti sono stati rivisitati e rinnovati per offrire più comfort al viaggiatore con un'illuminazione uniforme e accogliente, 48 monitor per un'informazione efficace a bordo treno e infotainment, prese elettriche e usb per ogni posto a sedere. A bordo dei nuovi treni Frecciargento 700, infine, è installato anche il Wi-Fi Fast, un nuovo sistema multioperatore per una navigazione veloce e stabile.

