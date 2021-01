Guasto alla linea del 118: ecco quali numeri chiamare in caso di emergenza

Crash al servizio telefonico del 118 a Lecce e nel Salento: da circa due ore, infatti, la linea non funziona. Sono in corso accertamenti, mentre i cittadini bisognosi di assistenza hanno segnalato il disservizio. Le autorità si sono già mobilitate per capire sia da dove sia stato generato il problema, sia come sarà possibile ripristinare il servizio.

Intanto, in attesa di risolvere il guasto, sono stati resi pubblici i numeri alternativi da contattare in caso di urgenza: 0832-354532,

0832-352758 e

0832-352367.

Ultimo aggiornamento: 14:56

