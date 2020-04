Pesca abusiva nell'area protetta: sequestrati (e liberati) mille ricci e l'attrezzatura di un salentino

Un nuova aimportante operazione di polizia marittima a tutela di mare, flora e fauna, si è svolta all’alba di questa mattina nelle acque dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo, nel Salento. L'attività curata in sinergia e collaborazione dalla Sezione Operativa Navale della Guardia di finanza di Gallipoli, reparto dipendente dalla Roan di Bari, con il supporto degli operatori della Riserva Nazionale protetta Porto Cesareo, rientra nelle azioni di controllo, monitoraggio e repressione della pesca di frodo e si è resa possibile grazie al sistema di videosorveglianza a contrasto della pesca di frodo denominato “Torri Vedetta di Legalità” in dotazione dell’Amp cesarina.



Nonostante le restrizioni governative imposte dall’emergenza coronavirus, non si è arrestata la pesca illegale a danno degli ecosistemi marini dell'area protetta. All'alba il nuovo blitz delle forze dell’ordine che ha portato al sequestro di oltre 1000 ricci di mare e dell'attrezzatura subacquea impiegata, oltre alla denuncia di un pescatore residente a Leverano, comune del Nord Salento. Da evidenziare che tutto il pescato, ancora in vita, è stato rigettato in mare. © RIPRODUZIONE RISERVATA