Scontro fra due auto nel centro del paese, poi l'impatto sul muro: due feriti

Ultimo aggiornamento: 09:56

Scontro tra due auto ieri sera a Guagnano, in provincia di Lecce , poco prima della mezzanotte. Teatro dell’incidente la centralissima via Vittorio Veneto: secondo una prima analisi della dinamica, una delle auto coinvolte, una Opel Zafira, guidata da un uomo di Campi Salentina, proveniva dalla direzione di Salice Salentino, mentre l’altra, una Fiat Punto guidata da un giovane di Squinzano, sopraggiungeva invece da via don Luigi Sturzo.L’impatto, fortissimo, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, ha fatto temere il peggio per i malcapitati, immediatamente soccorsi da residenti e passanti, e ha danneggiato in maniera evidente il muro di un’abitazione collocata lungo la strada. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118 e i carabinieri della stazione Guagnano. Entrambi i conducenti sono stati trasportati in ambulanza presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Ad avere la peggio il conducente della Punto, che al momento sarebbe in prognosi riservata. Intervenuti, sul luogo dell’incidente, anche i vigili del fuoco.