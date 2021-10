Ancora fiamme nella notte. E' accaduto a Guagnano, comune in provincia di Lecce, dove un rogo ha distrutto un autocarro di un fruttivendolo residente a Guagnano ma di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi. Si tratta di un 46enne incensurato.

Il rogo, non si sa ancora se di origine dolosa o meno, è scoppiato intorno alle 4 di notte in via Mozart. Sul posto i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Indagano i carabinieri del comando provinciale di Lecce.