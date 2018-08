Troppi bagnanti, roccia a rischio: il sindaco fa transennare la Grotta della Poesia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Secondo le riviste specializzate è una delle più belle piscine naturali al mondo. Ora, finalmente, è sotto tutela in modo che l’assalto dei turisti non la danneggi. Dopo l’affluenza record nella settimana di Ferragosto, alla Grotta della Poesia di Roca Vecchia (Melendugno) sono comparse le transenne, che limitano l’afflusso e soprattutto il percorso pedonabile, e i vigilanti incaricati di far rispettare i divieti imposti dal Comune. La Grotta della Poesia si trova nell’area archeologica di Roca, un vero tesoro sulla costa adriatica salentina.L’area è soggetta al crollo della falesia. Il sindaco di Melendugno, Marco Potì, avverte che «si tratta di un’area particolarmente delicata e di valore, poiché è ricca di storia. Abbiamo assunto ieri la decisione di intervenire urgentemente - evidenzia - per delimitare una parte della Grotta della Poesia ed evitare che vi fosse una concentrazione di persone eccessiva nei punti più fragili che sono quelli dell’arcata che collega la piscina con il mare aperto, che ha uno spessore molto limitato. Si tratta di una decisione temporanea al fine di garantire, per quanto possibile, l’integrità dei luoghi».«Dopo questo primo intervento - conclude il sindaco Potì - ne seguirà uno più ampio congiuntamente con le autorità preposte, la Soprintendenza e con il coinvolgimento della comunità di Roca, per limitare e controllare l’afflusso».