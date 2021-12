Graziano Mesina arrestato a due passi da casa: rapimenti, evasioni, la grazia e Gigi Riva. Nel '76 la storica fuga a Lecce

Questa volta la latitanza di Graziano Mesina, 79enne, è durata poco più di un anno. E di nuovo non si era allontanato dalla Sardegna per nascondersi. Nel corso della notte i carabinieri del Ros, con il supporto in fase esecutiva del Gis, del comando provinciale carabinieri di Nuoro e dello squadrone eliportato cacciatori di Sardegna, hanno catturato l'ormai ottuagenario, latitante dal luglio 2020 e destinatario di un provvedimento di esecuzione pena a 24 anni di reclusione, emesso dalla procura generale presso la corte di Appello di Cagliari. Storica la sua fuga il 20 agosto del 1976 che mette a segno una delle sue più clamorose evasioni, fuggendo dal carcere di Lecce assieme ad altri dieci detenuti.

APPROFONDIMENTI VIDEO Graziano Mesina catturato vicino la sua abitazione, era latitante da... LO SCENARIO I 4 superlatitanti: Matteo Messina Denaro, Giovanni Motisi, Renato... IL RITRATTO Graziano Mesina, “Grazianeddu”, una vita tra crimine e... LA CASSAZIONE Graziano Mesina «irreperibile»: l'ex bandito sardo in... NUORO Graziano Mesina, l'ex bandito sardo, libero per decorrenza... ITALIA Graziano Mesina scarcerato per decorrenza termini ITALIA Graziano Mesina catturato a due passi da casa dopo un anno di fuga:... IL PERSONAGGIO Mesina, dall'anonina sequestri alla mediazione per Farouk Kassam:...

Coppia arrestata

I carabinieri hanno inoltre arrestato per favoreggiamento la coppia che ospitava il bandito. «Quando lo abbiamo arrestato ha alzato gli occhi al cielo, sembrava che stesse dicendo "E' finita". Ma è rimasto in silenzio. Non ha detto una sola parola. Non ha avuto alcuna reazione». Lo riferisce all'AdnKronos uno dei militari che hanno partecipato alla cattura del latitante. Mesina era nascosto a Desulo, un paese del Nuorese, a 45 chilometri da Orgosolo, dov'è nato nel 1942. Ancora una volta si era insomma nascosto nello stesso territorio dov'era cresciuto e dove aveva compiuto le prime imprese criminali. Del resto aveva rivelato che per seguire il Cagliari di Gigi Riva non aveva esitato a travestirsi per andare allo stadio anche durante i lunghi periodi di latitanza.

Mesina, a quanto racconta chi era presente al blitz, sembrava «sorpreso». Forse non si aspettava che i Carabinieri riuscissero a scoprire il suo covo. A casa i militari dell'Arma hanno trovato una somma di denaro che è stata sequestrata. Una indagine «lunga e complessa» che ha portato i Carabinieri all'arresto del bandito Mesina. Adesso gli investigatori sono alla ricerca di eventuali complicità dietro la sua fuga.

17 marzo 1977

Chi è Graziano Mesina

Molti dettagli della sua vita è stato proprio lui a raccontarli in un’autobiografia. Grazianeddu, al secolo Graziano Mesina , Orgosolo, classe ‘42, è stato il bandito sardo per eccellenza. Ma non solo, perché oltre ai sequestri e a ventidue evasioni (solo dieci riuscite) alle condanne, Grazianeddu è stato capace di ottenere la grazia del presidente della Repubblica e di vedersela revocare. La sua mediazione per la liberazione del piccolo Farouk Kassam sequestrato dall’anonima sarda nel ‘92 è rimasta un mistero. Ma è grazie a Mesina che Farouk è tornato a casa.





Graziano Mesina «irreperibile»: l'ex bandito sardo in fuga dopo la condanna definitiva a 30 anni







GLI ESORDI E LE EVASIONI

Il primo arresto nel ‘56 a 14 anni per porto d’armi abusivo: Mesina aveva con sé un fucile rubato, quattro anni dopo la prima evasione. Un anno dopo, portato in caserma, dopo avere sparato in un luogo pubblico, riesce a fuggire forzando la porta della camera di sicurezza. Si costituisce ed è ancora in carcere quando nei terreni dei suoi viene trovato il cadavere di Pietrino Crasta , commerciante di Berchidda, sequestrato poco prima. Nel dicembre del 61 Mesina è libero, in un bar di Orgosolo, il pastore Luigi Mereu , zio di uno degli accusatori dei suoi fratelli nella vicenda Crasta, viene colpito da alcuni colpi di pistola e ferito gravemente. È la prima pesante condanna: 16 anni. Quando sarà trasferito al Tribunale di Sassari per rispondere del tentato omicidio di un vicino di pascolo, organizzerà la prima grande evasione: riesce a liberarsi delle manette e alla stazione di Macomer, salta dal treno e scappa. Dura poco, lo cattureranno i ferrovieri.





Riesce di nuovo a evadere dopo essersi fatto ricoverare nell’ospedale San Francesco di Nuoro scavalcando il davanzale di una finestra e calandosi lungo un tubo dell’acqua nel quale rimase nascosto per tre giorni. Rimane in montagna latitante per tre mesi. Alla fine del mese di ottobre il fratello Giovanni detto “Dannargiu” venne ucciso, e il suo corpo viene messo in segno di sfregio accanto a quello del suo acerrimo nemico Salvatore Mattu, anche lui assassinato. Mesina nel tentativo di vendicare il fratello, la notte del 13 novembre 1962 entra in un bar, e secondo quanto dichiarato dall’avvocato spara ed uccise a colpi di mitra Andrea Muscau che riteneva, ingiustamente, responsabile della morte del fratello. Viene arrestato e questa volta la condanna per omicidio è a 24 anni di carcere. Tenta altre fughe invano ma l’11 settembre del ‘66, mentre sconta la pena nel carcere San Sebastiano di Sassari riesce a compiere una delle sue più famose evasioni; con il compagno di prigionia Miguel Atienza (il vero nome è Miguel Alberto Asencio Prados Ponte), giovane spagnolo disertore della Legione Straniera, scala il muro del carcere alto 7 metri, gettandosi poi sotto nella centrale Via Roma di Sassari. Una volta fuori dal carcere è un taxi ad accompagnarli a Ozieri.

L'evasione dal cercere di Lecce

Riesce a fuggire dall'ex carcere di massima sicurezza di Lecce - quello conosciuto come "Villa Bobò" - il 20 agosto del 1976. A incidere profondamente nella sua scelta di scappare - oltre ovviamente al desiderio di libertà fuori dalle mura del carcere - è la notizia della morte del fratello: tre mesi prima Nicola Mesina fu ucciso a fucilate dai sicari. Nonostante le sue pressanti richieste, gli fu negato di partecipare ai funerali. Una decisione difficile da accettare per lui, penultimo di undici fratelli e a suo modo legato alla famiglia. E così si organizza per l'evasione. Che avviene il 20 agosto successivo, in una fuga di massa che coinvolse una decina di detenuti. Tra questi, anche uno dei leader dei Nuclei armati proletari, Martino Zichitella. L'ex terrorista entra nel carcere di Lecce il 30 giugno del 1975. Vi rimarrà poco più di un anno, fino all'evasione di massa organizzata con Mesina.







I SEQUESTRI

Comincia così l’attività criminale con Atienza. Nella zona di Golfo Aranci rapiscono Paolo Mossa , liberato dopo aver promesso che avrebbe pagato il riscatto. Poi tocca a Peppino Cappelli. Grazianeddu e il suo complice, travestiti da poliziotti, lo fermano a un finto posto di blocco. Il commerciante di carni sarà rilasciato dopo il pagamento di un riscatto di 18 milioni di lire. Il 17 giugno 1967 Mesina e Atienza vengono intercettati dalle forze dell’ordine che circondarono le colline di Osposidda, sotto Orgosolo. Durante lo scontro Atienza uccide due agenti, ma viene ferito a morte. Il 26 marzo 1968 il bandito sardo viene catturato in seguito ad un normale controllo dalla polizia stradale alle porte di Orgosolo e portato nel carcere di Nuoro Badu e Carros. Per otto anni sconta normalmente la pena. E' agosto del 76 quando riesce a fuggire insieme ad un gruppo di detenuti, tra cui uno dei leader dei Nap Martino Zichitella, dal carcere di massima sicurezza di Lecce denominato “li Bobò”.