Grave in ospedale, apprensione per il sindaco di Aradeo

Sono ore di apprensione per il sindaco di Aradeo, Luigi Arcuti, che si trova ricoverato al Dea del Fazzi di Lecce a causa di una polmonite da Covid. Il primo cittadino era in ospedale per subire un intervento programmato ma ha contratto il Covid e le sue condizioni si sono aggravate fino a richiedere il trasferimento in terapia intensiva, dove da due giorni è stato necessario intubarlo.

L'ansia dei concittadini

La situazione sarebbe "grave ma sotto controllo" spiegano dal nosocomio leccese. Ma in queste ore in tanti tra i suoi concittadini sono in apprensione per lui e gli indirizzano messaggi di auguri e di vicinanza.

Arcuti, il cui ultimo post su Facebook rivolto alla cittadinanza per aggiornamenti sulla sistuzione Covid nel Comune è dello scorso 15 gennaio, è stato tra i primi sindaci del Salento a dover gestire l'emergenza covid a inizio pandemia, quando nel comune di Aradeo si registrò il primo contagio ufficiale in provincia di Lecce.