Addio a Francesco "Mille lire", icona della movida leccese

Ultimo aggiornamento: 20:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Triste risveglio per Lecce e il Salento che perdono una delle icone assolute del territorio, un uomo amato e conosciuto da tutti, Franco "Millelire", nome dovuto alla sua barba lunga e folta che lo faceva somigliare al Marco Polo rappresentato sulle vecchie banconote.Nella realtà Mille lire si chiamava, aveva 75 anni, e aveva alcuni problemi di salute già da qualche tempo. Il peggioramento repentino però è stato solo degli ultimi mesi, fino alla morte, avvenuta questa notte nella sua casa assistito dai suoi figli e dalla sorella.A darne il triste annuncio sui social è stato il gruppo satirico " The Lesionati ", con cui collaborava da una decina di anni dimostando la sua autoironia e capacità di prendersi gioco della sua stessa immagine.Storico Pr, famoso in tutta Italia, Francesco Mille Lire è stato tra i personaggi più conosciuti del territorio. Barba e capelli lunghissimi, outifit sempre impeccabile, lo si poteva incontrare nelle strade del centro storico a distribuire pass delle discoteche.Nei suoi archivi fotografici oltre 40 anni di vita notturna e musicale della penisola salentina, un vero e proprio pezzo di storia locale, che con lui se ne va per sempre. I funerali si sono svolti oggi pomeriggio nella chiesa di San Matteo.