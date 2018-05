Gondar, l'appello delle associazioni dopo la chiusura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono 43 le associazioni locali che hanno firmato un appello in favore del Parco Gondar di Gallipoli e che domenica 10 giugno organizzano una giornata di solidarietà con la struttura in Piazza Tellini.Si tratta di una lettera di solidarietà con i titoleri del locale, «che nei suoi dieci anni di vita - scrivono - ha garantito a tutti accoglienza gratuita e spazi attrezzati».«Lungi dal voler interferire con l'operato della magistratura - si legge nella lettera - non siamo d'accordo con la visione di un turismo degradante e speriamo di sensibilizzare le istituzioni sul valore che questa realtà ha per la nostra città».