Gli sparano alle spalle e fuggono via: grave un 32enne

Gli hanno sparato diversi colpi di pistola alle spalle. Tentato omicidio questa mattina nelle in via Italia a Soleto. La vittima, il 32enne Alberto Specchia, è un residente di Zollino, trasportato in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi.Sulle tracce dell'autore del gesto i carabinieri della Compagnia di Maglie e del Nucleo Investigativo di Lecce.