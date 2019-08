Gli alberi secchi per la xylella? «Facciamone un'opera d'arte»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RUFFANO - Gli alberi colpiti dalla xylella diventino colorati. L'idea, che parte da Fabio Rizzo, uno dei titolari della "Farmacia dei sani", uno dei ristoranti più innovativi della zona, è quella di farne una enorme opera d'arte collettiva.Di fronte ai cambiamenti di un paesaggio i cui colori lussureggianti hanno ispirato frotte di artisti, l'imprenditore lancia un progetto di land art fatta in casa, che colori di colori sgargianti i tronchi degli ulivi ormai secchi, in una sorta di reazione artistica e sociale al silenzio in cui i campi hanno perso il loro colore.