Giustizia lumaca, Penale bocciato: l'arretrato cresce del 30 per cento

Udienza a rilento e giustizia lumaca. Il Penale resta in sofferenza, soprattutto per l'arretrato, anche nel periodo successivo al lockdown da coronavirus. Il civile prova a galoppare. La ripresa, dunque, è stata lenta anche nel terzo trimestre del 2020, periodo in cui evidentemente l'onda lunga dell'imprevisto stop di marzo si è fatta sentire ancora, specie nell'ambito maggiormente soggetto alla presenza e all'oralità dei contenuti.

Il ministero della Giustizia ha pubblicato le statistiche sul lavoro degli uffici giudiziari nei primi nove mesi dell'anno, e i numeri relativi allo stato di salute del settore ma qualcosina sì, si incrociano con il dibattito aperto sulle riforme necessarie dal presidente del Consigio, Mario Draghi. Con la giustizia - con i suoi tempi troppo lenti - chiamata a rivedere organizzazione e obiettivi. Nel Civile dice il premier fissando uno degli obiettivi di riforma del suo mandato. Nel Penale viene da dire guardando cifre e tendenze - peggiorative - del Salento.

Si parte da un indicatore: il clearance rate. Quando è più basso di 1 significa che la quota dei procedimenti definiti è più bassa rispetto a quelli che sono sopravvenuti.

CONSULTA IL GRAFICO CON I DATI: QP_lecce_18104230.pdf



La situazione, aggiornata al 30 settembre 2020, è la seguente: 0,68 per il Tribunale ordinario di Lecce, dove sono stati iscritti 7.796 procedimenti e se ne sono conclusi 5.268. E, per così dire, è una prima bocciatura. Meglio Brindisi dove i nuovi sono stati in tutto 3.797 e i risolti 2.696, con un valore di 0.71. Taranto si posiziona come Lecce: 0,68 per cento se si considerano i 6.344 procedimenti iscritti e i 4.302 definiti.



Si tratta, ovviamente, di una somma dei processi trattati in Assise, nella sezione collegiale ordinaria, con rito monocratico e in udienza preliminare. Nel 2019 per Lecce era stato 0,77. Per Brindisi 0,94, per Taranto 0,87.

Tornando al Tribunale di Lecce questa è la situazione nel dettaglio: 2 i nuovi procedimenti in Assise, 3 i definiti; 76 i sopravvenuti dinanzi al collegio, 59 quelli giunti a sentenza; 2.088 quelli avviati al monocratico, 1.053 quelli decisi. E infine la quota maggiore riguarda la sezione gip: 5.597 i sopravvenuti, 4.130 i definiti. Va sottolineato che il Tribunale di Lecce, quanto a compentenza territoriale, è distrettuale. In udienza preliminare giungono anche tutte le inchieste trattate dalla Direzione distrettuale antimafia anche negli altri territori, fascicoli che poi, solo per l'eventuale dibattimento, vengono smistati nelle sedi periferiche.

Ancora una volta, insomma, è evidente che il lockdown e la sospensione delle udienze abbiano avuto un'influenza in tutti gli uffici del distretto. Ma dalla comparazione dei dati si presume ci siano stati altri fattori di rallentamento dell'attività giudiziaria, in quel di Lecce, che abbiano pesato più di quanto non sia accaduto a Brindisi (ufficio di dimensioni inferiori) e Taranto. Lo confermano le pendenze complessive, paragonate a quelle registrate nell'anno 2017: un confronto degli ultimi tre anni che corrisponde ad un'altra bocciatura. In tutto il penale, al tribunale ordinario di Lecce erano 11.597, sono oggi 15.092 (+30,1 per cento): un dato che, almeno in termini percentuali, segnala una preoccupante criticità. A Brindisi, invece, tre anni fa le pendenze erano 9.942, sono 6.757 (-32 per cento). A Taranto erano 23.369, sono 28.090 (+20 per cento).



Le spiegazioni ad ogni singola performance sono materiale per gli addetti ai lavori. Tanti i fattori da considerare: le piante organiche, la qualità delle strutture che ospitano uffici e aule di giustizia, l'informatizzazione dei sistemi e gli strumenti digitali a disposizione di magistrati e del personale tutto.



Le percentuali, i più e i meno, riportano comunque a una tematica assolutamente attuale, la necessaria riforma della giustizia strettamente collegata alla ripresa economica, come ha fatto notare il nuovo Mario Draghi nel suo discorso al Senato di ieri mattina. Bisogna rispondere alle aspettative dell'Unione europea, soprattutto per quel che concerne la giustizia civile. Concetti e proposte di cui, ancor di più, di fronte ai dati, va tenuto conto.

«Bisognerà aumentare ha specificato Draghi - l'efficienza del sistema giudiziario civile, attuando e favorendo l'applicazione dei decreti di riforma in materia di insolvenza, garantendo un funzionamento più efficiente dei tribunali, favorendo lo smaltimento dell'arretrato e una migliore gestione dei carichi di lavoro, adottando norme procedurali più semplici, coprendo i posti vacanti del personale amministrativo, riducendo le differenze che sussistono nella gestione dei casi da tribunale a tribunale e infine favorendo la repressione della corruzione».



Ultimo aggiornamento: 10:42

