Timido, buono e sognatore, lo strazio di parenti e amici del barman

Era un ragazzo all'apparenza schivo, timido Giuseppe Mazzeo. Abitava a Torre dell'Orso e aveva studiato come fisioterapista, ma il suo sogno era quello di diventare un grande professionista nel campo del Flair, una disciplina acrobatica del barman.

Il viaggio a Londra e il Covid

Era stato a Londra per inseguire il suo sogno legato sempre alla professione di barman, ed era tornato dall'Inghilterra da poco, risultando poi positivo al Covid. Aveva condiviso con i suoi amici tutto il tempo rimasto in quarantena attraverso i suoi post su Facebook, dove non erano mancati mai ringraziamenti ai sanitari e quanti lo stavano sostenendo. Nonostante la giovane età, Giuseppe era padre di uno splendido bambino e viveva per lui.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Otranto, scontro fra due auto nella notte: muore un giovane...

Lo strazio degli amici



«Sono lacerato dal dolore - dice Cosimo Dima, il suo migliore amico Giuseppe ora è diventato un angelo ma non mi sembra vero. Era una persona semplice, amava l'essenziale: stare insieme anche a casa per chiacchierare e ridere anche con la sua compagna e con il bambino. Era un ragazzo fin troppo responsabile per i suoi anni: amava suo figlio più di qualsiasi altra cosa e proprio per lui voleva diventare un papà che realizza il suo sogno. Lui con le sue battute, con la sua semplicità e con la voglia di vivere ci ha insegnato che i sogni devono essere inseguiti sempre, come faceva lui».

Cosimo è sconvolto dal dolore, così come tutta la cittadinanza di Melendugno, che si stringe affettuosamente attorno ai genitori e alla sorella minore di Giuseppe.

Sindaco e parroco ricordano il giovane papà

«Quando si spezza una giovane vita - fa sapere il sindaco Marco Potì- è sempre un dolore di tutti, non ci sono mai le parole e forse a volte il silenzio è il conforto più grande da dare alla famiglia. Si fa fatica a credere a una notizia così scioccante». Il parroco del paese, don Salvatore Scardino condivide il dolore della comunità e la catechista Sabina ricorda Giuseppe all'oratorio: «La sua famiglia- dice - è molto vicina alla Chiesa. Giuseppe era un ragazzino schivo, un grande osservatore, ma era molto generoso e quando prendeva confidenza usciva tutto il suo estro, la sua simpatia nascosta dalla timidezza». Un tragico incidente ha gettato nello sconforto la comunità perché ha strappato il giovane Giuseppe a tutti coloro che lo amano che ricorderanno il sacrificio di un giovane papà morto per strada al ritorno dal lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA