Giunta Salvemini, un passo alla volta: donne e liste con un eletto, ultimi nodi

Sarà il primo giorno di lavoro per il sindaco Carlo Salvemini. Da oggi sarà nuovamente a Palazzo Carafa dopo l'insediamento avvenuto sabato mattina nell'aula consiliare. Sulla scrivania «alcune delibere di consiglio che non potranno però essere approvate fino all'insediamento dell'organo - come ha dichiarato - e lavorerò per capire cosa è rimasto sospeso dall'esperienza del commissario prefettizio».Si dovrà invece aspettare almeno tre-quattro settimane per la composizione del consiglio comunale: i 32 consiglieri eletti prenderanno posto e solo allora l'attività amministrativa potrà entrare nel pieno del lavoro. Presto Salvemini incontrerà i dirigenti dei vari uffici per fare il punto dopo i sei mesi di commissariamento. Il primo passo per rimettere in moto la macchina amministrativa.«Poi lavorerò sulla composizione della giunta che è il passaggio che verrà definito quanto prima», aveva dichiarato Salvemini sabato mattina. I tasselli sembrano essere quasi tutti al loro posto. Restano da sciogliere però due nodi: quello delle quote rosa e quello delle liste piccole che hanno cioè espresso un solo consigliere e che sembra difficile possano avere un assessore al pari di chi ha espresso due o tre consiglieri.Tuttavia, la garanzia degli equilibri sarà la stella polare da seguire. Di certo la giunta sarà a nove («di cui 4 almeno donne o uomini con otto liste che hanno sostenuto la mia elezione», ha detto sabato il sindaco). Otto liste appunto.Seguendo la strada della gradualità, due assessorati andrebbero al Partito Democratico (4 consiglieri), andando verso una riconferma degli uscenti: Sergio Signore e Paolo Foresio. Due assessori anche a Lecce Città Pubblica (che ha espresso 4 consiglieri) con la riconferma di Silvia Miglietta. Il secondo assessorato potrebbe andare a Pierpaolo Patti, secondo degli eletti in Lcp sempre che non venga sacrificato per un esterno. Un assessorato - in quota rosa - dovrebbe andare alla prima degli eletti della lista Noi per Lecce (3 consiglieri per lista di Alessandro Delli Noci e Claudio Stefanazzi), in questo caso scatterebbe Angela Valli, direttore sanitario di Villa Iris. Un assessorato anche a Coscienza Civica-Ideazione (3 consiglieri per la lista civica di Delli Noci) che vede in pole position l'avvocato Christian Gnoni. Poi ci sono le liste con due consiglieri, Sveglia Lecce (anche questa lista di Alessandro Delli Noci) che potrebbe portare nella stanza dei bottoni Marco De Matteis, consigliere comunale uscente e Civica. nata dal matrimonio tra la lista di Fornari e Barletti. Ma da Civica. Salvemini potrebbe pescare il terzo nome per la quota rosa chiamando nell'esecutivo Angelamaria Spagnolo. In questo caso a fare un passo indietro dovrebbe essere Ernesto Mola, il primo degli eletti della lista.Il quadro per le quattro donne si completerebbe con il ritorno di Rita Miglietta, nomina tecnica ed esterna, professionista alla quale Salvemini non vuole rinunciare dando anche seguito a tutto il lavoro iniziato nella precedente consiliatura nel settore Urbanistica. Dal Pug al Piano Coste. A pagare numericamente dazio dovrebbe essere Lcp, la lista di Salvemini, e a quel punto il sacrificio potrebbe toccare a Pierpaolo Patti.Una casella sarà poi occupata dal vicesindaco designato Alessandro Delli Noci al quale non è detto che vengano rinnovate le stesse deleghe della precedente consiliatura: «Mi piacerebbe proseguire il lavoro iniziato con i Lavori Pubblici», aveva dichiarato in un'intervista a Quotidiano e non è escluso che possa tenere per se anche la delega all'Innovazione tecnologica, settore al quale Delli Noci è molto legato. Ma si vedrà.Restano poi da collocare le piccole liste che hanno espresso un solo consigliere. È il caso di Puglia Popolare che porta in Aula Alfredo Pagliaro e dell'Udc con Carlo Mignone, assessore uscente all'Ambiente. Difficile immaginare che possano avere un assessorato al pari di liste che hanno espresso tre e due consiglieri. Probabile che il sindaco sceglia di consegnare nelle mani dell'uno o dell'altro consigliere la presidenza del consiglio comunale.F.Soz.