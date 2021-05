Riforma dello Sport, fuori i diabetici dai corpi militari: storia di Giulio, campione del mondo tagliato fuori dalle Olimpiadi

La riforma dello sport che ha estromesso gli atleti diabetici dai gruppi sportivi militari ha lasciato un enorme vuoto nel cuore di un campione che da anni combatte con un mostro chiamato diabete giovanile.

Questa è la battaglia più dura per Giulio Gaetani, 20 anni, di Lecce, che tra le altre cose ha conquistato la coppa del mondo di spada Under 20 nel 2019 e nel 2020. La riforma dello sport varata nei giorni scorsi ha parificato gli atleti olimpici con i paralimpici dando anche a questi ultimi la possibilità di entrare a far parte dei gruppi sportivi militari, escludendo gli atleti diabetici come Gaetani, poiché considerati privi di disabilità fisiche o sensoriali che consentano loro di essere tesserati con il Comitato Italiano Paraolimpico.

Il sogno di Giulio



«Pratico la scherma esattamente come un atleta olimpico - spiega Gaetani -, ma non posso entrare in un gruppo sportivo militare perché sono considerato al di sotto di un atleta paralimpico». Il sogno infranto di un talento naturale che nonostante la malattia vanta un palmares colmo di medaglie conseguite su scala nazionale ed internazionale con l'azzurro dell'Italia.

Intanto la Federazione Diabete Giovanile ha scritto una lettera al Governo e alle autorità militari e sportive, chiedendo un pronto intervento per assicurare a Gaetani di essere integrato all'interno di una struttura che possa consentirgli di conciliare lo sport con il lavoro. Entrare a far parte di un gruppo sportivo avrebbe permesso al giovane spadista di allenarsi e beneficiare di un sostegno economico, ma ad oggi risulta una soluzione impraticabile. Inoltre, Gaetani non può avere accesso neanche ai Corpi militari e civili (con le procedure riservate agli atleti) e gli è preclusa anche l'opportunità di partecipare alle normali selezioni di accesso ai corpi militari tramite concorsi. «Ultimamente lo stato spagnolo - dice Antonio Cabras, presidente della Federazione Diabete Giovanile - è intervenuto per abrogare tutte le disposizioni che impedivano l'accesso dei lavoratori diabetici in tutte le selezioni per l'accesso alle Forze Armate ed ai Corpi di sicurezza dello Stato, affidando la valutazione concreta, caso per caso. Si tratta di sostituire la formula di presunzione dell'idoneità delle persone diabetiche, discriminatoria e scientificamente del tutto infondata, con la verifica dell'effettiva idoneità fisica di ciascun aspirante all'impiego al quale aspira».