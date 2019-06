Giugno pazzo: per strada in ciabatte e pantaloncini a spalare la neve

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sternatia e Poggiardo: sole, poi la neve e infine di nuovo il sole. Così gli abitanti sono scesi in strada a spalare la neve che ha coperto, copiosa, strade e tetti. Al punto da richiedere l'intervento di una pala meccanica per ripulire le vie principali della città. Il tutto, però, è avvenuto con la gente in pantaloncini e ciabatte: uscito il sole, la temperatura è salita di nuovo.